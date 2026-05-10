Po wielu tygodniach zaskakujących misji, wzajemnych podejrzeń i oskarżeń, usuwania z show Lojalnych podczas posiedzeń Zdrajców oraz obrad "okrągłego stołu", podczas których nie zabrakło ostrych awantur, przyszedł czas na ostateczne starcie. W finale 3. edycji "The Traitors" zmierzyło się dwóch Zdrajców - Iza i Wojtek oraz trzech Lojalnych - Wiola, Maciej i Paweł. Komu udało się zgarnąć główną nagrodę programu?

W minionym tygodniu emocje sięgnęły zenitu. Po morzu łez wylanych przez Pawła i rzewnych przeprosinach, tuż przed finałem z "The Traitors" została wyeliminowana Kasia B.. Choć początkowo uczestnicy mieli głosować na Pawła, to pod wpływem namów Izy grupa zwróciła się przeciw Kasi. Uczestniczka nie kryła rozgoryczenia i rozczarowania, a gdy okazało się, że Kasia B. była Lojalna Paweł ponownie szybko zmienił front, obrażając pozostałych graczy.

Emocje towarzyszące uczestników po półfinałowym "okrągłym stole "The Traitors" przeniosły się także do finałowego odcinka, a wszystko przez decyzję Izy, która na "kolację prawdy" zaprosiła nikogo innego, jak Wojtka. Jak podsumowała prowadząca show, Malwina Wędzikowska: "Miała być kolacja prawdy, a wyszła kolacja Zdrajców". Po zakończeniu posiedzenia w rozmowie z pozostałymi uczestnikami Iza wprost ogłosiła, że Wojtek jest Lojalny.

Nazajutrz gracze wzięli udział w ostatecznej misji. Podczas gdy Paweł spokojnie spożywał śniadanie, Iza, Wojtek, Wiola i Maciej już wzięli w niej udział. Gracze z jutowymi workami na głowach zostali "porwani" z zamku i wywiezieni w odludne miejsca. Zadaniem Pawła było zlokalizowanie programowych kolegów i koleżanek oraz wskazanie kluczy, które mają odnaleźć. Po zebraniu kluczy czworo graczy za pomocą kajaków przeprawiła się we wskazane miejsce, gdzie dotarła do helikoptera. Jak się okazało uczestnikom udało się znaleźć wszystkie klucze i zgarnąć 100 tys. złotych do wspólnej puli. Pomimo radości i wiwatów, podejrzenia co do tego, kto jest Zdrajcą wciąż towarzyszyły grupie.

Ustaliliśmy z Wojtkiem, że zmanipulujemy Maćka i Pawła w tym kierunku, że najpierw wyeliminujemy na stole Wiolę, a później jak już przejdziemy do wielkiego finału, to Pawłowi powiedziałam, że będziemy głosować na Maćka, a Maćkowi powiedziałam, że będziemy głosować na Pawła. (...) W momencie, gdy zostaniemy już tylko w trójkę, powiedziałam, że możemy już zakończyć grę, bo wszyscy będziemy wygrani. Lojalni wygrają, no ale prawda okaże się gorzka - chwaliła się swoją strategią dumna Iza.

Jak zwykle podczas obrad "okrągłego stołu", także podczas finału "The Traitors" nie zabrakło wzajemnych oskarżeń.

Wymieniliśmy sobie kilka gorzkich słów wczoraj, natomiast nie można ci odmówić tego, że jesteś ikoniczną postacią. Bije od ciebie spryt, inteligencja, wielokrotnie widziałem, jak umiesz rozgrywać wszystkich. To jak potrafiłaś totalnie zmieniać zdanie ludzi tutaj, przy tym stole, świadczy tylko o tym, jak precyzyjnym, niesamowicie przebiegłym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, jesteś zawodnikiem. Moim zdaniem jesteś Zdrajcą - mówił Wioli Paweł.

Jak zapowiadała Iza, tak też się stało. Z dalszej gry o główną wygraną pożegnała się Wiola.

Uważam, że Iza jest perfidną manipulantką, zawiodłam się na tej osobie - przyznała gorzko Wiola.

Po eliminacji Wioli z "The Traitors" przyszedł czas na ostateczną rozgrywkę. Gdy Iza, Wojtek, Paweł i Maciej stanęli naprzeciwko siebie musieli zdecydować, czy zakończyć grę czy też pozbyć się z niej kolejnej osoby. Zgodnie z planem Izy, padło na Maćka.

Jestem zawiedziony sobą, dlatego, że naiwnie zaufałem - przyznał Maciek, nawiązując do sojuszu, jaki nawiązał z Izą.

Ostatecznie Iza, Wojtek i Paweł podjęli decyzję o tym, by zakończyć grę. Gdy Paweł dowiedział się, że jego najlepsi programowi przyjaciele są Zdrajcami, zalał się łzami. Iza i Wojtek wygrali "The Traitors" zgarniając 369 200 złotych.

Oto zwycięzcy 3. edycji "The Traitors" - Iza i Wojtek, Fot. materiały prasowe TVN