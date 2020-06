Wielki dzień "Psiapsi" Michała Szpaka! Violet Oliferuk pochwaliła się ważnym wydarzeniem

Jej pojawienie się w ostatniej edycji "The Voice of Poland" było nie lada sensacją. Jak się okazało, Violet Oliferuk jest przyjaciółką jednego z jurorów "Voice'a" - Michała Szpaka. A on nie miał pojęcia, że dziewczyna występuje w programie. Teraz "Psiapsi" Michała pochwaliła się na Facebooku dużym wydarzeniem w swoim życiu. Co się stało?

"Psiapsi" Michała Szpaka dostała amerykańskie obywatelstwo

O Violet Oliferuk usłyszeliśmy wszyscy, gdy wzięła udział w "The Voice of Poland". Przy jej pierwszym występie na scenie, Michał Szpak odwrócił swój fotel i... go zamurowało! Gwiazdor nie miał świadomości, że w programie, w którym jest jurorem, zobaczy swoją przyjaciółkę!

Co ty tutaj robisz?! - mówił wyraźnie zaskoczony Michał Szpak. - Violeta to jest moja psiapsi, psiapsi-siostra - wytłumaczył.

Michał dodał wtedy, że zna Violet już 8 lat, mieli tego samego nauczyciela oraz występowali na jednej scenie! Nie wiedział, że jego bliska przyjaciółka przyleciała do Polski specjalnie na przesłuchania do "The Voice of Poland".

Przyjaciółka Szpaka pochodzi z Bielska Podlaskiego. Jako nastolatka wyjechała z rodzin do Los Angeles. W USA prowadzi firmą medyczną, ale jej pasją jest śpiewanie.

Teraz pokazała na Facebooku zdjęcie z amerykańską flagą i podpisem:

#AmericanCitizen

...czyli obywatelka Stanów Zjednoczonych! To, że rzeczywiście właśnie otrzymała obywatelstwo USA potwierdziła potem również w komentarzach.

Pod postem wokalistki oczywiście zaroiło się od gratulacji, do których i my się przyłączamy.

Violet była jednym z największych zaskoczeń jesiennej edycji "The Voice of Poland":