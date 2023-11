Przed widzami "The Voice of Poland" ostatnie przesłuchania w ciemno! W sobotnim odcinku na pewno nie zabraknie ogromnych emocji. Zapewni je widzom przyjaciółka Michała Szpaka, która niespodziewanie dla artysty pojawi się na scenie! Głos Violet Oliferuk zachwyci jurorów, a chłopaki z Afromental szybko odwrócą swój fotel.

Reklama

Michał Szpak nie rozpoznał przyjaciółki po głosie

Tylko Michał Szpak będzie się długo zastanawiał i naciśnie przycisk dopiero w ostatniej chwili. Kiedy zobaczy przyjaciółkę będzie zszokowany!

Co ty tutaj robisz?! - powie wyraźnie zaskoczony i wzruszony Michał Szpak. Po chwili podejdzie do Violet i mocno ją przytuli.

Tą sytuacją będą zaskoczeni też pozostali jurorzy, którzy nie wiedzą, że artysta i wokalistka się znają. Michał Szpak szybko wyjaśni:

Violeta to jest moja psiapsi-psiapsi siostra - powie rozemocjonowany trener.

Gwiazdor nie wiedział, że jego bliska przyjaciółka przyleciała do Polski specjalnie na przesłuchania do "The Voice of Poland". Stojąc na scenie Violet powie:

Nie mogłam nic powiedzieć! - wytłumaczyła się dziewczyna, która poznała Michała ponad osiem lat temu na wspólnym koncercie w Warszawie.

Kim jest Violet Oliferuk?

Przyjaciółka Michała Szpaka pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale już jako nastolatka przeprowadziła się do Los Angeles. Aktualnie Violet, razem z siostrami, zajmuje się firmą medyczną, ale to śpiewanie jest jej największym marzeniem. Od dziecka kochała muzykę i śpiew, już jako mała dziewczynka słuchała takich wokalistek jak: Joss Stone, Lauryn Hill, Toni Braxton czy Christiny Aguilery.

Kogo Violet wybierze na swojego trenera w "The Voice of Poland"? Czy będzie to Michał Szpak? A może zdecyduje się iść do drużyny Barona i Tomsona? Odpowiedź już w sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.

Waldemar Kompała / TVP

Michał Szpak był bardzo wzruszony spotkaniem!

Waldemar Kompała / TVP

Do której drużyny trafi Violet Oliferuk w "The Voice of Poland"?

Waldemar Kompała / TVP