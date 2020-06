Edyta Górniak szczerze o Michale Szpaku! Chciałaby, żeby wystąpił w "The Voice of Poland"?

Czy Edyta Górniak chciałaby się spotkać i współpracować z Michałem Szpakiem w najnowszej edycji programu "The Voice of Poland"? Artystka szczerze odpowiedziała na to pytanie! Jak ocenia jednego z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju? Edyta Górniak w rozmowie z mediami zdradziła, czy miała już okazję poznać Michała Szpaka.

Edyta Górniak szczerze o Michale Szpaku

Zaledwie kilka tygodni temu ruszyły wyjątkowe castingi do nowych edycji trzech programów: "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Chętni mogli wziąć udział w internetowych castingach od 15 do 31 maja. Niestety, do tej pory nie było wiadomo, kto zasiądzie w jury "The Voice"- teraz "Fakt" donosi, że w kolejnej odsłonie "The Voice of Poland" najprawdopodobniej zobaczymy Edytę Górniak! Artystka w rozmowie z dziennikiem zdradziła, czy w muzycznym show chciałaby spotkać się z Michałem Szpakiem! Edyta Górniak miała już okazję poznać Michała, ale czy chciałaby z nim współpracować?

Chciałabym pracować z Michałem Szpakiem. Fajnie by było się wzajemnie odkryć. Myślę, że nasza współpraca mogłaby być ciekawa dla widza - zdradziła w rozmowie z "Faktem".

Przy okazji artystka nawiązała do jednej z poprzednich edycji "The Voice of Poland"- niestety Edyta Górniak nie wspomina jej najlepiej właśnie ze względu na brak współpracy z inną gwiazdą.

Jeżeli pojawia się brak zaufania lub brak szacunku, to praca jest bardzo trudna. Mnie się zdarzyła taka edycja i bardzo to odchorowałam - powiedziała w "Fakcie".

Myślicie, że w nowej edycji "The Voice of Poland" zobaczymy Edytę Górniak i Michała Szpaka?

Edyta Górniak chciałaby, żeby Michał Szpak został jurorem w nowej edycji "The Voice of Poland".

Czy Michał pojawi się w muzycznym talent show?