Zaledwie wczoraj Caroline Derpienski opublikowała na Instagramie relację z samolotu zmierzającego z USA do Polski, a fani w tle dostrzegli ... Piotra Rubika. Zdjęcie wyglądało na zrobione przypadkowo, jednak internauci nie byli pewni zamierzeń modelki i muzyka - zastanawiali się, czy to faktycznie przypadek, a może celowa "ustawka" tej dwójki. Wątpliwości rozwiał Piotr Rubik, który zabrał głos w sprawie zdjęcia - nie był to najbardziej przychylny komentarz w stronę Caroline Derpienski. Co na to modelka?

Reklama

Mocna odpowiedź Caroline Derpienski na komentarz Piotra Rubika

Nazwisko Caroline Derpienski od kilku miesięcy nieustannie jest na językach Polek i Polaków, którzy z zainteresowaniem śledzą kolejne wypowiedzi i poczynania mieszkającej w Miami modelki. Baczni obserwatorzy showbiznesu wiedzą również, że niedawno Piotr i Agata Rubikowie wyprowadzili się do USA, gdzie zaczęli zupełnie nowy etap w życiu. Para na bieżąco relacjonuje fanom kolejne poczynania za oceanem.

Co połączyło Caroline Derpienski i Piotra Rubika w Miami? Jak się okazało, był to ... lot powrotny do Polski. Caroline Derpienski opublikowała na Instagramie relację, w której tle widać właśnie muzyka, który był pasażerem tego samego rejsu. Mąż Agaty Rubik niezbyt przychylnie skomentował ten fakt. Teraz okazuje się, że Caroline Derpienski również nie gryzła się w język!

Pan, który robi cyrk w Miami dla artykułów i zarabia TYLKO na Polakach, udaje, że nie zna najbardziej klikalnej polskiej celebrytki Caroline. Bardzo ciekawe, tak, jak patrzenie się na mnie przez 90% lotu i wysłuchiwanie Agatki gadającej o moich majtach. Wiem, że jestem ładnym obrazem, ale nie musiał zrzucać swojego gbursywa na kobietę - skomentowała Caroline Derpienski dla ''Pudelka''.

Instagram @carolinederpienski

Zobacz także: Caroline Derpienski dodała zdjęcie Piotra Rubika z samolotu. Tak zareagował

Co więcej, Caroline Derpienski zasugerowała, że Piotr Rubik składa zbyt częste wizyty w Polsce, co jest według niej oznaką tego, że rodziny muzyka nie stać na przeprowadzkę do Miami. Nie przebierała przy tym w słowach!

Podczas ostatnich 2 miesięcy był w Polsce 4 razy. Jak kogoś nie stać na mieszkanie w Miami, to nie robi się cyrku. Płakał, że na płytę nie ma, składki robił, a potem wakacje w Australii, udawana przeprowadzka do USA. Więcej w Polsce jest niż w Miami, jaka to przeprowadzka? - powiedziała ''Pudelkowi'' Caroline Derpienski.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News Artur Zawadzki/REPORTER

Modelka odniosła się też do słów Piotra Rubika o tym, że nie słyszał o jej karierze i osiągnięciach. W rozmowie z "Pudelkiem" nie zapomniała o aferze z udziałem muzyka, do jakiej doszło w 2020 roku, gdy Piotr Rubik miał prosić fanów o wsparcie finansowe.

Jak już, Panie śpiewający na dożynkach, to książkę swoją, jak zechcę, to wydam za swoje pieniądze, a nie będę robić zbiórki po Polakach, tak jak ty to zrobiłeś pod pretekstem wydania nowej płyty. Przynajmniej ja płacę za business class sama, a nie czekam, aż organizatorzy festynu pokryją - podsumowała Caroline Derpienski.

Myślicie, że Piotr Rubik już wkrótce odpowie modelce?

Reklama

Zobacz także: Rubikowie zrobili to na tarasie. Głębokie spojrzenia w oczy i czuły dotyk