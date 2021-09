Wielka nowina w domu Anny Lewandowskiej! Gwiazda natychmiast zwierzyła się fanom

Anna i Robert Lewandowscy mają prawdziwy powód do dumy! Trenerka właśnie przekazała radosną nowinę i prosi fanów o pomoc.

Anna Lewandowska ma ogromne powody do radości i pęka z dumy! Co takiego wydarzyło się w rodzinie słynnej trenerki? Cóż, fani gwiazdy będą musieli bardzo mocno trzymać kciuki, bo żona Roberta Lewandowskiego właśnie przekazała naprawdę spory news! Wręcz promienieje ze szczęścia.

Anna Lewandowska przekazała wielką nowinę

Anna Lewandowska to prawdziwa kobieta sukcesu. Żona Roberta Lewandowskiego może pochwalić się szczęśliwą rodziną, licznymi osiągnięciami w sporcie, kilkoma świetnie prosperującymi działalnościami, a kiedy ostatnio została wyróżniana wyjątkową nagrodą, poruszyła internautów zalewając się łzami na scenie gali liderek biznesu. Uwielbiana gwiazda nie raz zachwyciła fanów tym, jak świetnie łączy swoją karierę zawodową z macierzyństwem i wszystko wygląda na to, że Anna Lewandowska sukces ma we krwi. Znana trenerka pochwaliła się wielką nowiną i pęka z dumy, czemu trudno się dziwić, bo jej mama otrzymała wyjątkową nominację!

- Nominacja dla mojej mamy za film dokumentalny i książkę pt. "Położna" - napisała szczęśliwa Anna Lewandowska.

Maria Stachurska, mama Anny Lewandowskiej, została nominowana do Nagrody BohaterON w kategorii osoba publiczna, a reżyserka konkuruje z takimi osobistościami jak Tomasz Stankiewicz, Karolina Sadowska, czy Ida Nowakowska! Co więcej, Anna Lewandowska postanowiła poprosić fanów o pomoc i zachęcić do głosowania na swoją mamę!

@annalewandowskahpba, Instagram

Kim jest mama Anny Lewandowskiej?

Mama Anny Lewandowskiej to Maria Stachurska. Kobieta z branżą filmową związana jest od lat 80., a na początku czerwca w Łodzi odbyła się premiera jej filmu dokumentalnego "Położna", podczas której towarzyszyła jej jej słynna córka. Co więcej Maria Stachurska jest również autorką książki o tym samym tytule i właśnie za te dwa dzieła otrzymała nominację BohaterON. Mama Anny Lewandowskiej na swoim koncie ma również książkę "Wszystko przemienić w dobro”. Oddacie swój głos na panią Marię?

Piotr Molecki/East News

Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze swojej mamy. Jednak odkąd poślubiła Roberta Lewandowskiego, w życiu słynnej trenerki pojawiła się jeszcze jedna niezwykła kobieta - Iwona Lewandowska. Teściowa gwiazdy i babcia Klary i Laury to była siatkarka, a Anna Lewandowska nie raz pokazywała w swoich mediach społecznościowych, jak Iwona Lewandowska bawi się ze swoimi ukochanymi wnuczkami!