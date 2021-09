Robert Lewandowski odebrał "Złotego buta". Show skradła mu Anna Lewandowska? 

Na swojej długiej liście nagród i osiągnięć nie miał tylko "Złotego Buta" - do dziś, kiedy to Robert Lewandowski na wielkiej gali w Monachium odebrał prestiżową nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich. Podczas uroczystości wręczenia statuetki towarzyszyła mu Anna Lewandowska. Jak razem wyglądali?

Kolejne statuetki tylko potwierdzają to, że Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, piłkarzów na świecie! Podczas uroczystej gali, która odbyła się w muzeum klubowym Bayernu Monachium na Allianz Arenie, Robert odebrał kolejne wyróżnienie - "Złotego Buta". W sezonie 2020/2021 piłkarz zdobył bowiem 41 goli, aż 11 więcej niż Leo Messi, który znalazł się na drugiej pozycji. Ten fakt nie mógł nie zostać więc doceniony, także przez żonę sportowca, Annę, która pęka z dumy!

Robert odbierając "Złotego Buta" mówił:

Jestem dumny, jestem bardzo szczęśliwy. To był dla mnie fantastyczny sezon. Zdobyłem 41 bramek. Wydawało mi się, że pobicie rekordu było poza moim zasięgiem, ale im dłużej sezon trwał, tym bardziej wierzyłem w to, że mogę chociaż wyrównać rekord Gerda. Dedykuję tę nagrodę właśnie jemu. To piłkarz, którego zawsze podziwiałem. To, co zrobił dla Bayernu, pozostanie na zawsze w historii tego klubu - powiedział Lewandowski ze sceny.