Anna Lewandowska zalała się łzami na scenie gali liderek biznesu. Co ją tak poruszyło?

Anna Lewandowska z pewnością należy do liderek biznesu. Trenerka doskonale wykorzystała swoją wiedzę i pasję, by stworzyć kilka przedsięwzięć biznesowych, które przynoszą jej ogromne dochody. Nic więc dziwnego, że podczas gali ShEO Awards 2021 to właśnie ona została wyróżniona nagrodą za swoją działalność. Przed wejściem Anny Lewandowskiej na scenę prowadzący galę redaktor naczelny "Wprost" Robert Feluś odczytał zarys biografii najbardziej popularnej polskiej trenerki. Usłyszawszy te słowa, Anna Lewandowska nie mogła ukryć łez, które na jakiś czas odebrały jej mowę.

Anna Lewandowska nie mogła się uspokoić na gali: "to takie miłe"

Już na samym początku odczytywania biografii sportsmenki Robert Feluś podkreślił, że "to trochę potrwa". Tak naprawdę bowiem Anna Lewandowska mogłaby zostać wyróżniona w niemal każdej kategorii, która obejmowała to wydarzenie gratyfikujące liderki biznesu, gwiazdy sportu czy mediów. Biografię Anny, dziennikarz rozpoczął od wymienienia jej imponujących osiągnięć w dziedzinie sportu (karate), w tym medali na mistrzostwach Polski, Europy, a w końcu świata. Dziennikarz wspomniał także o kolejnych latach działalności sportsmenki, jakim było założenie bloga o zdrowym trybie życia i odżywiania, który okazał się być początkiem jej kilku biznesów. Oczywiście podczas gali nie zapomniano wspomnieć o szczęśliwym małżeństwie z Robertem Lewandowskim i córkach Ani, Laurze i Klarze.

Robert Feluś podkreślił jednak, że Anna Lewandowska zawsze bardzo ceniła sobie niezależność zawodową i swój pierwszy milion zarobiła sama.

Anna Lewandowska, słysząc tak dokładnie opisaną swoją historię, nie kryła łez wzruszenia. Trenerka weszła na scenę już z mokrymi oczami i tuż po odebraniu statuetki i gratulacji nie mogła się długo uspokoić. Przez łzy powiedziała tylko:

To jest ten moment, kiedy tak ładnie można posłuchać słów o sobie i to takie miłe - przyznała wzruszona.

Gdy tylko Ania doszła do siebie i nieco się uspokoiła, zaczęła swoją właściwą przemowę, w której podziękowała przede wszystkim swojemu zespołowi i podkreśliła, jak bardzo docenia to wyróżnienie, a nawet pozwoliła sobie na drobny żarcik:

Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować tygodnikowi "Wprost", że mogę tutaj być. Słuchając tak wspaniałych kobiet, dziękuję, że mogę być właśnie w gronie takich kobiet. Jestem zaszczycona, że mogę odebrać taką statuetkę, liderka biznesu. Dla mnie taka statuetka jest jak wisienka na torcie, oczywiście bezglutenowym, bezlaktozowym i bez cukru. Ten tort to jest dla mnie taka praca, praca moja i mojego zespołu. I z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować teamowi: "Food’s by Ann", "Healthy center by Ann", "Super Menu", "Diet and trening by Ann" i oczywiście "Phlow" - zaczęła Anna Lewandowska.

Gwiazda podkreśliła, dlaczego wymieniła swoje 5 biznesów i skąd pochodzi sukces jej projektów. Okazuje się, że każdym z nich stoi wielka pasja sportsmenki do swojego zawodu, a także jej największy życiowy priorytet:

Wymieniłam 5 biznesów, dlaczego aż tyle? Bo one obejmują 5 aspektów życia. Ja do życia podchodzę bardzo holistycznie, zdrowie stawiam na pierwszym miejscu. Zresztą jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zdrowie, to nie tylko brak chorób, to pewien dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, dlatego zdrowie jest tak bardzo ważne. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym momencie 3/4 cywilizacji umiera przez tzw. choroby cywilizacyjne i też poprzez to, że nie prowadzą odpowiedniego stylu życia. I te statystyki są przerażające, ale napawają pewną nadzieją. Nadzieją na zmiany, bo my Polacy mamy do tego warunki, żeby zmienić styl życia oraz nawyki. I ja bym chciała być taką suflerką, taką osobą, która będzie podpowiadała, jak to zrobić poprzez popularyzowanie aktywności fizycznej, edukowanie no i poprzez moje biznesy, które dziś zostały tak pięknie nagrodzone tą nagrodą, liderka biznesu - wyjaśniła trenerka.

Anna Lewandowska niedawno obchodziła swoje 33. urodziny. Trenerka może pochwalić się niezwykłymi osiągnięciami na każdym polu swojego życia. Nawet wyjątkowy dzień urodzin trenerka spędzała aktywnie, a w ramach urodzinowego prezentu otrzymała... trening profesjonalnego kajakarstwa!