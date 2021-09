Anna Lewandowska chce mieć więcej dzieci? Jest szczera odpowiedź trenerki!  

Przed Anną Lewandowską i Robertem Lewandowskim naprawdę niezwykle ważne daty, bo już za chwilę ich córeczki zdmuchną kolejne świeczki z tortu. 4. maja swoje czwarte urodziny obchodzi Klara, a już dwa dni po starszej siostrze, roczek skończy Laura! Co więcej, w tym roku rodzice postanowili wyprawić dziewczynkom wspólne przyjęcie, a my znamy jego szczegóły . I choć Anna Lewandowska bardzo chroni prywatności swoich dzieci i skrupulatnie nie pokazuje ich twarzy w mediach, chętnie dzieli się z fanami kulisami rodzinnego życia i właśnie opublikowała nagranie ze swoją małą córeczką w roli głównej. Jak dziś wygląda Laura? Najmłodsza pociecha słynnego małżeństwa bardzo się zmieniła! Do tego dziewczynka może pochwalić się najmodniejszymi zabawkami. Widać, na co stawia Anna Lewandowska... Anna Lewandowska pokazała córę. Laura zaraz kończy roczek! Laura Lewandowska - najmłodsza córeczka Anny i Roberta Lewandowskich - przyszła na świat dokładnie 6 maja 2020 roku. Dziewczynka, która niebawem skończy roczek, stała się ulubienicą fanów słynnej trenerki, tak samo jej jej starsza siostrzyczka, a internauci bacznie przyglądają się pociechom sportowej pary, próbując odgadnąć, w kogo się wdały. Teraz Anna Lewandowska po raz kolejny postanowiła pokazać obserwatorom nieco swojej codzienności i opublikowała nagranie z zabaw z Laurą. Choć wciąż pamiętamy zdjęcia i filmiki z jej pierwszych miesięcy życia, musimy przyznać, że dziewczynka jest już naprawdę duża i bardzo się zmieniła. Co więcej, Anna Lewandowska, która słynie ze świetnego wyczucie stylu, bardzo dba o to, by jej córeczka była równie stylowa. Ubranko małej Laurki zdecydowanie nas rozczuliło, a zabawki, którymi bawi się dziewczynka to prawdziwy hit! Jak się okazuje, Anna Lewandowska, która często porusza temat...