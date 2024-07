Święta Wielkanocne to doskonała okazja dla gwiazd, aby pokazać się z nieco innej, bardziej rodzinnej strony. Celebryci chętnie publikują w sieci zdjęcia z wizyt w swoich rodzinnych miejscowościach, spotkań z przyjaciółmi i świątecznych stołów. Przypomnijmy: Tak Wielkanoc spędzają polscy celebryci: Chodakowska, Cleo, Maffashion, Marina i inni

Zawsze jednak znajdzie się ktoś, kto zostawi konkurencję daleko w tyle. W tym roku są to zdecydowanie Grycanki. Marta Grycan opublikowała bowiem na Instagramie zdjęcia ich wielkanocnego stołu i opisać je słowem "przepych" to zdecydowanie za mało. Czego tam nie ma! To wprawdzie nie powinno nikogo dziwić, ale sami przyznacie, że widok jest godny pozazdroszczenia. Następnym razem liczymy na zaproszenie od Marty i jej córek... ;)

Tak prezentuje się wielkanocny stół Grycanek. Robi wrażenie?

Wielkanoc gwiazd na Instagramie: