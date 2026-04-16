W nowym odcinku "Sanatorium miłości" emocji nie zabraknie. W jednym ze zwiastunów kamera pokaże czuły moment Ewy z Henrykiem J., a chwilę później sytuacja skręca w zupełnie inną stronę. Podczas rozmowy z Martą Manowską uczestniczka jasno daje do zrozumienia, że jej zainteresowanie skupia się na Henryku R. Ten zwrot natychmiast zmienia układ sił w grupie i podbija napięcie, bo dotąd to właśnie Henryk R. mógł sprawiać wrażenie osoby budującej obiecującą relację z Emilią, a nawet pojawiły się pocałunki. To jeszcze nie wszystko! W centrum zainteresowania znajdzie się też Bożenka. Paweł i Zbyszek coraz ostrzej walczą o jej względy. Co na to uczestniczka?

Afera wokół Henryka R. w "Sanatorium miłości"

Niedawno pojawił się w sieci pierwszy zwiastun "Sanatorium miłości", w którym ujawniono, że uczestnicy wybierają Henryka R. na "kuracjusza odcinka". To nie tylko tytuł, ale też konkretna możliwość wykonania ruchu, który w tak rozgrzanej atmosferze działa jak iskra. Henryk R. ma wskazać jedną z pań na randkę i wybiera Ewę, co natychmiast zagęszcza atmosferę w grupie.

W tym samym zwiastunie pojawia się też wątek bliskości Henryka R. i Emilii. Uczestniczka mówi wprost, że została przez niego pocałowana. Zestawienie tych scen jest zapowiedzią niemałej afery między uczestnikami, a w jej centrum jest właśnie Henryk R. Szykuje się odcinek, w którym konsekwencje wyborów będą natychmiastowe. Emilia definitywnie odpuści dalszą relację z Henrykiem R.? A to jeszcze nie wszystko...

Wielka rywalizacja o Bożenkę w "Sanatorium miłości"

Kolejny zwiastun jest zapowiedzią tego, co będzie się działo w "Sanatorium miłości" wokół Bożenki. Okazuje się, że Paweł i Zbyszek wkraczają na kolejny poziom rywalizacji o jej względy, a walka między nimi jest coraz bardziej zacięta. Po tym, jak w konkurencji to Paweł zwycięży i zaprosi Bożenkę na randkę, Zbyszek nie szczędzi mocnych słów i mówi wprost, że jest zazdrosny. Co więcej, Zbyszek jest przekonany, że Bożenka nie będzie z Pawłem i podkreśla, że nie ma na to żadnych szans.

O Bożenkę będą walczyć jak lwy! Który z nich ma u niej szanse? - czytamy w opisie zwiastuna 'Sanatorium miłości'

Sądzicie, że Bożenka faktycznie poważnie myśli o którymś z uczestników?

