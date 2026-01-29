Piąte małżeństwo Michała Wiśniewskiego przechodzi kryzys? W ostatnich tygodniach dyskusje na ten temat nie milkną, a kolejne posty Poli Wiśniewskiej tylko dolewają oliwy do ognia. W świetle medialnej wrzawy para ma jednak powód do świętowania i to nie byle jaki! Ukochana muzyka pokazała rozczulające kadry i ogłosiła wiadomość.

Wielki dzień w domu Wiśniewskich

Pola Wiśniewska opublikowała na Instagramie serię zdjęć z małym Falco - pierwszym wspólnym dzieckiem z Michałem Wiśniewskim - i dumnie obwieściła, że 29 stycznia chłopiec świętuje swoje 5. urodziny!

Niech Twój świat będzie zawsze pełen słońca, radości i dziecięcej beztroski. Wszystkiego, co najpiękniejsze, synku!

Chłopiec jest jednym z sześciorga dzieci Michała Wiśniewskiego i pierwszym dzieckiem pary, które przyszło na świat po ich ślubie. Lider Ich Troje i Pola doczekali się także drugiego syna - Noëla.

Pod urodzinowym wpisem żony Wiśniewskiego pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Internauci nie szczędzili ciepłych słów i życzeń dla Falco. Wśród komentarzy można przeczytać: "Samych pięknych chwil", "Uwielbiam tę radość Falco. Zdrowia i dużo powodów do radości", "Wszystkiego, co najlepsze Falco! Rośnij zdrowo i kolorowo", "Cudowny chłopiec! I jaki podobny do mamy. Wszystkiego najlepszego dla jubilata". Reakcje fanów pokazują, jak bardzo ciepło odbierana jest rodzina Wiśniewskich.

Kłopoty w piątym małżeństwie Michała Wiśniewskiego?

Urodziny ukochanego synka to niewątpliwie świetna okazja dla Wiśniewskich, by nie myśleć o tym, co ostatnimi czasy dzieje się wokół ich związku w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od nagrania, które pojawiło się w sieci, a w którym para przyznała, że budowa wymarzonego domu fatalnie odbiła się na ich relacji. Oboje nie kryli, że mają dla siebie niewiele czasu, a sam Michał Wiśniewski powiedział żonie wprost, że "nie może nic z tym zrobić".

Później na profilu Poli zaczęły pojawiać się wpisy, które według internautów były jednoznacznym dowodem na to, że w ich małżeństwie dzieje się coś niedobrego.

Wspieraj siebie zamiast szukać sposobów, by obwiniać się. Nie da się wygrać, jeśli nie jesteś we własnej drużynie. Nie bój się nowych początków, nowych ludzi, nowej energii, nowego otoczenia, nowych wyzwań. Wykorzystaj nowe szanse na szczęście brzmiał jeden z wpisów.

Do tej pory Pola i Michał nie odnieśli się jednoznacznie do sytuacji w swoim małżeństwie.

