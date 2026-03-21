Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski z "Rolnik szuka żony" pochwalili się swoim szczęściem. Para, która poznała się w wielkim hicie Telewizyjnej Jedynki ogłosiła wieści. Tak świętowali razem ze swoim malutkim synkiem.

Wielka radość u Ani i Kuby z "Rolnika"

Program "Rolnik szuka żony" na przestrzeni lat połączył w pary wiele osób. Do najpopularniejszych par, których miłość rozpoczęła się w programie prowadzonym przez Martę Manowską, należną m.in. Anna i Grzegorz, Joanna i Kamil czy Małgorzata i Paweł. Do tego grona jakis czas temu dołączyli również Ania i Kuba z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Para dzięki udziałowi w telewizyjnym programie zdobyła nie tylko miłość, ale i sporą popularność. Fani cały czas śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na Instagramie pojawiła się ostatnio relacja, w której Ania i Kuba podzielili się swoim szczęściem.

Rolniczka na InstaStories pokazała, jak jej ukochany świetuje kolejne urodziny lokalu, który prowadzi w Ostrowie Wielkopolskim. Na zdjęciu pozuje z synkiem, małym Darkiem.

Historia związku Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony"

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski wzięli udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Chociaż Kuba nie był faworytem rolniczki to w dniu wyboru zdecydowała, że to z nim chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Tak też się stało, a miłość w ich relacji kwitnie do dziś. W maju 2025 roku Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas synek pary, mały Dareczek.

Wcześniej, w grudniu 2023 roku, okazało się, że Ania i Kuba z "Rolnika" zaręczyli się. Od tamtej chwili wszyscy fani czekają na informacje o ślubnych planach pary. Ostatnio internauci dopytywali rolniczkę również o drugie dziecko.

Darek jest tak turbo aktywnym dzieckiem, że czasem mam wrażenie, jakbym miała przynajmniej dwójkę dzieciaków, więc póki co starczy jedno odpowiedziała wymownie Ania.

