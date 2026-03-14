Wokół Karoliny Pajączkowskiej, 34-letniej dziennikarki i uczestniczki "Królowej przetrwania", zrobiło się głośno po zaledwie dwóch odcinkach 3. edycji programu. Emocjonalne reakcje, nieustanne spięcia z pozostałymi uczestniczkami i nagłe łzy zwróciły uwagę internautów na zachowanie dziennikarki. Mocnych słów nie szczędziła też Klaudia z "Rolnik szuka żony"... Co napisała?

Karolina Pajączkowska i jej skrajne emocje w "Królowej przetrwania"

Krolina Pajączkowska w "Królowej przetrwania" początkowo przedstawiła się jako niezwykle silna i nieustraszona kobieta, która dąży do celu. Szybko się okazało, że mimo to nie do końca może porozumieć się z pozostałymi uczestniczkami, a kiedy jej grupa nie zaliczyła zadania dość trudno to przeżyła. Potem wyszło na jaw, że dziennikarka zmaga się też z PTSD, którego nabawiła się, gdy pracowała jako korespondentka wojenna na terenach Ukrainy podczas inwazji Rosji.

Dziennikarka niemal zawsze jest w centrum spięć, ale to co wydarzyło się w 2. odcinku „Królowej przetrwania” wywołało niemałe kontrowersje. W odcinku doszło do pierwszej eliminacji i z programem pożegnała się Dominika Serowska, a sytuacja wywołała silną reakcję u Karoliny Pajączkowskiej. Najpierw pojawiły się chwile załamania i mnóstwo łez, a potem deklaracja, że będzie walczyć jak „robot”. W sieci zawrzało, a teraz okazuje się, że głos w tej sprawie zabrała też Klaudia z "Rolnik szuka żony"...

Klaudia z "Rolnik szuka żony" gorzko o jednej z uczestniczek "Królowej przetrwania"

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", która w randkowym hicie Telewizji Polskiej znalazła miłość, niedawno została mamą. Klaudia z "Rolnika" nie ukrywa, że lubi oglądać reality show, a teraz jej uwaga skupiła się na "Królowej przetrwania". Okazuje się, że zachowanie jednej z uczestniczek programu mocno zaskoczyło rolniczkę. Chodzi o Karolinę Pajączkowską. Klaudia z "Rolnika" pisze wprost:

Dawno nie widziałam tak przemądrzałej osoby w reality show, bez grama skromności - napisała Klaudia z 'Rolnika'

Zgadzacie sie z opinią Klaudii z "Rolnika"?

Instagram @k_klaudi

