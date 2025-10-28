W niedzielę 26 października odbył się chrzest 4-miesięcznego syna Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny. Uroczystość przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na celebrycki status rodziny Martyniuków, ale też z powodu licznych kontrowersji i emocji towarzyszących temu wydarzeniu. Jak wiadomo, zaledwie kilka dni wcześniej samolot lecący do Polski awaryjnie lądował w Nicei z powodu zachowania Daniela Martyniuka. Jego obecność na chrzcinach syna stała pod dużym znakiem zapytania... Teraz na jaw wyszły zaskakujące informacje!

Syna Daniela Martyniuka otrzymał aż dwa imiona

Kilka dni przed uroczystością Daniel Martyniuk wszczął skandal na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. Celebryta zachowywał się agresywnie wobec załogi, co widać na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych, i to ostatecznie zmusiło pilotów do awaryjnego lądowania w Nicei. W końcu udało mu się wrócić do Polski. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o nieobecności na chrzcie syna, Daniel dotarł na miejsce. W eleganckim stroju pojawił się w kościele i trzymał syna podczas ceremonii. Wcześniej w mediach społecznościowych deklarował, że nie będzie brał udziału w uroczystości.

Jak informuje "Super Express" podczas ceremonii okazało się, że chłopiec otrzymał nie jedno, a dwa imiona. Florian Daniel Martyniuk – tak brzmi pełne imię syna Daniela, co zostało ujawnione dopiero w trakcie sakramentu. To była pierwsza z kilku niespodzianek tego dnia.

Danuta Martyniuk przywiozła Daniela na chrzest jego syna

To Danuta Martyniuk, matka Daniela, miała kluczowy wpływ na jego obecność na chrzcie. Sama przywiozła syna na miejsce, dbając, by wszystko przebiegło zgodnie z planem. Babcia małego Floriana była także obecna przez całą uroczystość i trzymała wnuka na rękach po kościele, okazując wsparcie rodzinie w tym wyjątkowym dniu.

Danuta Martyniuk wzbudziła również zainteresowanie swoim strojem, a mianowicie eleganckim płaszczem i białymi kozakami.

Zenek Martyniuk zaskoczył wszystkich. Nie pojawił się na chrzcie wnuka

Zdecydowanie najbardziej zaskakującym momentem była nieobecność Zenka Martyniuka, ojca Daniela i dziadka Floriana. Mimo wcześniejszych zapewnień, że weźmie udział w uroczystości, nie pojawił się ani w kościele, ani na zdjęciach z wydarzenia.

Nie podano żadnego oficjalnego powodu nieobecności Zenona Martyniuka. Według medialnych doniesień w dniu chrztu nie miał zaplanowanego koncertu ani innego występu. Być może pojawił się na uroczystości dopiero po tym, jak odjechali paparazzi, ale jedno jest pewne, że nie przyjechał razem z żoną i synem do kościoła.

Jesteście zaskoczeni?

