Daniel Martyniuk, syn Zenona Martyniuka, ponownie znalazł się w centrum skandalu. Podczas wtorkowego lotu liniami Wizz Air z Malagi do Warszawy wywołał na pokładzie samolotu burzliwą awanturę. Według doniesień medialnych, Martyniuk miał być pod wpływem alkoholu. W trakcie lotu przechadzał się po kabinie i domagał się piwa, krzycząc i nie stosując się do poleceń personelu. Stewardesy, które odmówiły mu alkoholu, stały się celem jego ataków słownych. Martyniuk uprzykrzał podróż nie tylko obsłudze, ale również współpasażerom. Sytuacja była na tyle poważna, że załoga samolotu zmuszona była do podjęcia decyzji o awaryjnym lądowaniu. Niedługo po tych wydarzeniach uwagę internautów przykuł profil syna Zenka Martyniuka w mediach społecznościowych. Aż trudno uwierzyć w to, co zrobił.

Daniel Martyniuk został zatrzymany przez policję po awaryjnym lądowaniu

Zachowanie Daniela Martyniuka doprowadziło do lądowania awaryjnego w Nicei. Obsługa pokładowa wezwała odpowiednie służby, które pojawiły się na lotnisku i interweniowały bezpośrednio na pokładzie. Mężczyzna został wyprowadzony z samolotu, co oznaczało poważne konsekwencje dla reszty pasażerów, lot został opóźniony, a wielu podróżnych znalazło się w trudnej sytuacji.

To kolejny incydent z udziałem syna popularnego gwiazdora disco polo. Daniel Martyniuk wielokrotnie trafiał już na łamy tabloidów za sprawą ekscesów, ale tym razem jego zachowanie doprowadziło do międzynarodowej interwencji służb. Niedawno linie lotnicze skomentowały incydent z udziałem Daniela Martyniuka. Celebryta może spodziewać się poważnych konsekwencji po tym, co zrobił na pokładzie samolotu.

Daniel Martyniuk zmienił nick na Instagramie i opublikował kontrowersyjne treści

Krótko po incydencie na pokładzie samolotu, Martyniuk zaskoczył kolejnym ruchem. Tym razem w mediach społecznościowych. Zmienił nazwę swojego profilu na Instagramie. Dotychczasowy nick „danielmartyniuk89” został zastąpiony przez kontrowersyjną nazwę „unfckble89”. Nowa nazwa może być interpretowana jako wulgarny przekaz w stylu angielskiego zwrotu oznaczającego „nie do zniszczenia”.

W opisie profilu Martyniuk zamieścił również dwa cytaty: łaciński "Uczysz orła latać" oraz hiszpański "Gwiazdy wskazują drogę żeglarzom". Nie mniej kontrowersyjne okazały się jego ostatnie publikacje. Na profilu pojawiły się treści z kobietami w dwuznacznych sytuacjach. Zdjęcia te zostały opublikowane bez żadnego kontekstu, co wywołało burzę wśród internautów. Część obserwatorów skrytykowała jego zachowanie, inni zastanawiali się nad motywami jego działań.

Syn Zenona Martyniuka nie pojawi się na chrzcinach własnego dziecka

Choć wcześniej Zenon Martyniuk zapewniał, że jego syn pojawi się na chrzcinach swojego dziecka, Florianie, sam Daniel Martyniuk stanowczo zdementował te informacje. W jednym z wpisów na Instagramie napisał:

Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie

