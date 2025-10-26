Kilka dni temu na pokładzie samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy doszło do szokującego incydentu z udziałem Daniela Martyniuka. Syn Zenka Martyniuka miał wszcząć awanturę, gdy odmówiono mu podania alkoholu. Według relacji świadków syn gwiazdora disco-polo krzyczał na obsługę i pasażerów, a nawet groził otwarciem drzwi samolotu, wykrzykiwał groźby i mówił o swoich prawnikach. Interwencja pilota doprowadziła do awaryjnego lądowania maszyny w Nicei i zatrzymaniu go przez francuską policję. Ostatecznie Daniel Martyniuk dotarł do Polski i wziął udział w chrzcinach syna.

Daniel Martyniuk trzymał syna do chrztu

Jakiś czas temu Daniel Martyniuk poinformował, że nie pojawi się na chrzcie syna, ale po serii kontrowersyjnych sytuacji w końcu udało mu się ostatecznie zjawić się w kościele. Daniel Martyniuk zachowywał powagę i nawet postawił na elegancką stylizację, a podczas uroczystości trzymał swojego synka do chrztu, choć cały czas przy maluchu czuwała też jego mama.

Obecność Daniela Martyniuka w kościele jest dość zaskakująca, szczególnie w obliczu ostatniej afery z jego udziałem, ale wygląda na to, że jego rodzicom bardzo zależało, aby był tego dnia przy swoim synu. Co więcej, zaledwie kilka dni wcześniej celebryta ogłosił rozstanie ze swoją żoną Faustyną.

Danuta Martyniuk przywiozła Daniela Martyniuka do kościoła na chrzest

Dużą rolę w obecności Daniela na chrzcie odegrała jego matka. To właśnie Danuta Martyniuk najprawdopodobniej przywiozła syna i postanowiła go wspierać nawet po tak trudnej i kontrowersyjnej sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnich dniach.

Danuta Martyniuk wyglądała na bardzo poważną, ale nie zapomniała o odpowiedniej stylizacji i na tę okazję założyła błękitną sukienkę z kwiatami i marynarką. Zobaczcie, jak rodzina Martyniuków prezentowała się na chrzcinach syna Daniela!

