26 października w Białymstoku odbyła się wyjątkowa uroczystość – chrzest Floriana, syna Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny. Na chrzcie zabrakło jednak Zenka Martyniuka. Król disco polo nie pojawił się u boku żony, od której tego dnia naprawdę trudno było oderwać wzrok. Tylko spójrzcie na jej stylizację. Danuta Martyniuk zaskoczyła swoim wyborem.

Stylizacja Danuty Martyniuk na chrzest wnuka: błękit, cekiny i białe kozaki

Danuta Martyniuk, babcia Floriana, skupiła na sobie największą uwagę. Jej stylizacja natychmiast wywołała ogromne poruszenie. Żona Zenka Martyniuka zaprezentowała się w krótkim, błękitno-szarym komplecie składającym się z topu i spódnicy, ozdobionym cekinami i kwiatami. Całość uzupełniał żakiet w stonowanym odcieniu. Do stylizacji Danuta Martyniuk dobrała białe kozaki. Look uzupełniła starannie ułożona fryzura i luksusowa torba Louis Vuitton. Gdy zrobiło się chłodniej, Danuta Martyniuk nałożyła jeszcze płaszczyk w odcieniu camelowym.

Zdjęcia Danuty Martyniuk z chrztu wnuka możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Metamorfoza Danuty Martyniuk

W tym miejscu warto przypomnieć, że Danuta Martyniuk, w ostatnich latach przeszła zauważalną i szeroko komentowaną metamorfozę. Pierwszym widocznym elementem była utrata wagi: żona Zenka Martyniuka wyznała, że udało jej się zrzucić około 20 kg. Równolegle zmieniła nawyki żywieniowe: unika jasnego pieczywa, dużych porcji i słodyczy, stawia na lżejsze potrawy i większą ilość wody.

Ponadto skorzystała z medycyny estetycznej. Jak przyznała sama Danuta Martyniuk, poddała się m.in. korekcie nosa (ze względów zdrowotnych — miała skrzywioną przegrodę nosową) oraz liftingowi twarzy i szyi, stymulatorom tkankowym i niciom.

