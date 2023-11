Za nami 6. odcinek "Dance, dance, dance". Tym razem każda z par zaprezentowała się w duecie i w dwóch solówkach. Już przed emisją tego odcinka wiedzieliśmy, że między Wiktorią Gąsiewską a Adamem Zdrójkowskim doszło do kilku kłótni podczas treningów. Jak ostatecznie poradzili sobie na scenie?

Kłótnia Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego w "Dance, dance, dance"

Najpierw Adam Zdrójkowski zatańczył do piosenki Ushera "DJ Got Us Fallin' In Love". Ewa Chodakowska była pod wrażeniem i dała mu 10 punktów! W sumie Adam zdobył 26 punktów. Wiktoria swoją solówką absolutnie zachwyciła jurorów i dostała 29,5 punktów. Potem przyszedł czas na duety i to wtedy wyszło na jaw, że Wiktoria i Adam pokłócili się nie tylko na treningach, ale również podczas próby generalnej. Ich choreograf stwierdził, że w tym duecie zobaczymy dwie solówki, bo Adam z Wiktorią nie tańczą razem. Podczas prób okazało się, że Wiktoria boi się wykonywania niektórych figur.

Puszczaj, puszczaj. Ty no czekaj, zaraz mi ramie pójdzie, jak będziesz tak pajacować – powiedział Zdrójkowski.

Wiktoria broniła się:

Misiek, ja się boje że ty mnie puścisz. Wiesz, że się muszę tego nauczyć – mówiła Gąsiewska.

Para zatańczyła do piosenki z filmu "Piękna i Bestia". Choć na treningach i próbach było nerwowo, podczas występu para nie dała po sobie poznać, że jest zdenerwowana.

To jest krótki czas przygotowania, dlatego dziękuję wam za to, że daliście radę - powiedziała Ewa. Adaś chciałabym, żebyś bardziej zaczął doceniać Wiktorię, bo ona zrobiła dla Ciebie tutaj bardzo dużo. To, że nie mówi dużo, nie oznacza, że nie myśli dużo. Dzisiaj daje 7 - powiedziała Ida.

Podobnego zdania, co Ida Nowakowska byli niektórzy widzowie, którzy nie byli zachwyceni zachowaniem Adama.

No Adaś nie popisałeś się dzisiaj :/ Ale liczę że wygracie! @wiktoria_gasiewska jak zawsze piękny występ! trzymam mocno kciuki! Buziaki Adam weź dorosnij. Tyle czekałam na jakiś komentarz co do twojego zachowania w końcu od @idavictoria dostałam. Ty patrz na siebie a od najlepszej bierz co najlepsze. Super, że nawet po kłótni umiecie się dogadać mogą padać ostre słowa ale liczy się wasza więź i to co zbudawiliscie. Przepięknie tanczycie!, pisali internauci.

Co o tym myślicie? Adam przesadził? Uważacie, że Zdrójkowski i Gąsiewska wejdą do finału show?

Mat. prasowe/fot. Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Czy wejdą do finału? Tego dowiemy się za tydzień!

fot. Jan Bogacz TVP

