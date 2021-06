Wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego odbył się w wyjątkowym miejscu! Przyjaciel piłkarza wygadał się po latach

Robert Lewandowski wziął ślub z Anną Lewandowską 22 czerwca 2013 roku, a więc już niedługo para będzie świętować ósmą rocznicę! Do tej pory Ania i Robert co roku wspominają ten najważniejszy dzień w ich życiu, publikując kolejno nieznane dotąd zdjęcia z uroczystości. Para często wraca wspomnieniami do chwil sprzed 12 lat, gdy poznali się na obozie sportowym i do różnych wydarzeń, które ich połączyły. A co z wieczorem kawalerskim piłkarza? Do tej pory z medialnych przekazów wiadomo było, że razem z przyjaciółmi Robert wybrał się do Francji, gdzie odpoczywał m.in. na luksusowym jachcie, opływając Cannes i Niceę. To jednak nie wszystko! Po ośmiu latach kilka szczegółów ujawnił przyjaciel "Lewego"!

Robert Lewandowski spędził wieczór kawalerski we Francji, jakie miejsce wybrał do zabawy?

O wieczorze kawalerskim Roberta Lewandowskiego w 2013 roku rozpisywały się media. W sieci pojawiały się zdjęcia paparazzi ówczesnego zawodnika Borussi i zaproszonych przez niego kolegów, znanych piłkarzy: Wojciecha Szczęsnego, czy Sławomira Peszko. Po ośmiu latach dowiadujemy się o kilku kolejnych szczegółach!

Z okazji Euro 2020 (2021) dziennikarze portalu "Sport.pl" postanowili przyjrzeć się bliżej polskim piłkarzom. Jednym z nich naturalnie jest Robert Lewandowski, o którym szczerze opowiedział jego przyjaciel, jeszcze ze szkolnej ławki, Marek Kalitowicz. Przy okazji rozmowy o tym, jak Robert radzi sobie ze swoją popularnością, przyjaciel Lewego opowiedział o zdarzeniu, które miało miejsce podczas wieczoru kawalerskiego.

Jak się okazuje, ten wyjątkowy moment w życiu jażdego faceta nasz kapitan spędzał we Francji, m.in. w aquaparku, gdzie bawił się jak dziecko, i to dosłownie. Już wtedy gwiazor piłki razem z dzieciakami stał w kolejce do tamtejszych atrakcji.

(...) była taka najfajniejsza zjeżdżalnia, do której trzeba było z 5-10 minut postać w kolejce. Zjechaliśmy, idziemy się znowu ustawić. Stoją dzieciaki mniej więcej dziesięcioletnie. I już miały wchodzić na tę zjeżdżalnię, już się doczekały, ale wtedy zobaczyły Lewego. Nie wierzyły. Wyszły z tej kolejki, poszły za nami na koniec, żeby postać obok niego w kolejce i się poprzyglądać - wspomina Marek Kalitowicz dla portalu "Sport.pl"

Jak się okazuje Robert Lewandowski i jego przyjaciele zdecydowali się podczas wieczoru kawalerskiego po prostu bardzo dobrze bawić! Trudno jest sobie wyobrazić Lewego odpoczywającego w inny sposób niż w ruchu! Choć aquapark jest dość zaskakującym wyborem jak na męski wypad, panowie bawili się chyba doskonale!

Zobacz także: Euro 2020: Robert Lewandowski komentuje przegrany mecz ze Słowacją: "Nie jesteśmy w dobrej sytuacji"

Robert Lewandowski spędził swój wieczór kawalerski w aquaparaku! Podczas tego ważnego dnia nie zabrakło najważniejszych przyjaciół piłkarza.

East News

Robert Lewandowski 8 lat temu wzbudzał już ogromne zainteresowanie fanów piłki nożnej. Jak opowiada przyjaciel polskiego piłkarza, obecność "Lewego" w aquaparku wzbudziła duże zainteresowanie.

East News

Anna i Robert Lewandowscy wzięli ślub 22 czerwca 2013 roku. Para co roku wraca wspomnieniami do tego tak ważnego dla nich dnia. Para pobrała się w kościele św. Anny w Serocku, a na uroczystości nie zabrakło największych gwiazd polskiego sportu i show-biznesu.