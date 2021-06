Euro 2020: Robert Lewandowski komentuje przegrany mecz ze Słowacją: "Nie jesteśmy w dobrej sytuacji"

Cristiano Ronaldo przytulił Roberta Lewandowskiego, a przy okazji podziękował za wspaniały mecz. Nie da się ukryć, że ostatni mecz polskiej reprezentacji wzbudził wiele emocji, a nasi piłkarze walczyli do samego końca. Sportowcy nie ukrywali smutku, a wielu z nich miało łzy w oczach. Robert Lewandowski , kapitan drużyny, również nie ukrywał swoich emocji. Był szczęśliwy, że udało się zajść polskiej drużynie tak daleko, a jednocześnie bardzo smutny z powodu przegranej z Portugalią . Podczas udzielania wywiadów po meczu miała miejsce nieoczekiwana sytuacja. W strefie wywiadów Cristiano Ronaldo przerwał jeden z wywiadów, którego udzielał Robert Lewandowski i wyściskał go oraz pogratulował wspaniałego meczu. Na koniec poklepał Polaka po plecach, co sprawiło, że Robert Lewandowski wzruszył się jeszcze bardziej. To dość zaskakujący gest ze strony Cristiano Ronaldo, który rzadko zdobywa się na takie uprzejmości wobec kolegów z boiska. Po meczu reprezentant Portugalii skomentował też mecz z Polakami. Co powiedział? Byliśmy od Polaków lepsi, stworzyliśmy więcej sytuacji i wygraliśmy zasłużenie. Rzuty karne to loteria, ale dobrze je wykonywaliśmy. Gratuluję moim kolegom, trenerowi i jego sztabowi. Teraz trzeba przeanalizować następnego rywala, zrobimy to dobrze i damy z siebie wszystko w półfinale - powiedział sportowiec. Zgadzacie się z Cristiano Ronaldo? Zobacz: Anna i Robert Lewandowscy wracają do Polski: "Co to były za emocje!" Lewandowski po przegranym meczu z Portugalią Koledzy pocieszali Roberta Lewandowskiego Ronaldo gra dalej!