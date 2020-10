"Hotel Paradise 2": Widzowie są wściekli na zachowanie Artura i Kamila! Zarzucają im powierzchowność i brak szacunku do kobiet 

Atmosfera w "Hotelu Paradise 2" robi się coraz bardziej gęsta. Niby od początku wiadomo, że w tym programie miłość i intryga idą w parze, a wszystkie chwyty są dozwolone, jednak internauci nie są już w stanie dłużej tolerować zachowania Kamila oraz Artura. Widzowie są oburzeni, obserwując jak uczestnicy nie przebierają w słowach, nazywając Magdę "kaczką" a Adama "ryżym" lub "rudym", jednocześnie nachalnie narzucając innym uczestnikom swoje zdanie. Po wczorajszym odcinku show, w sieci zawrzało.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil i Ivan przesadzili z krytyką Magdy? "Powinni zabronić uczestnikom komentarzy"

Kamil i Artur zdecydowanie nie są ulubieńcami widzów drugiej edycji "Hotelu Paradise". Ostatnie odcinki obnażyły szokujące cechy uczestników. Zarówno Kamil jak i Artur czują się na mocnej pozycji w grupie i w sposób dość kontrowersyjny obmyślają plan, jak pozbyć się konkurencji, która w najbliższych dniach mogłaby namieszać. Widzowie są oburzeni sposobem w jaki mężczyźni wypowiadają się o kolegach z grupy oraz tym, jak nachalnie narzucają zdanie innym. Internauci wytykają uczestnikom brak szacunku do kobiet po tym, jak określali Magdę mianem "kaczki", oraz powierzchowność, gdy o Adamie mówili "ryży".

- Gra grą, ale takie docinki na temat czyjegoś wyglądu zewnętrznego są poniżej jakiegokolwiek poziomu i wynikają najprawdopodobniej z ogromnych kompleksów tego gościa (...) Chłop jak w podstawówce, zebrał grupę bezmyślnych kolegów, którzy przyklaskują mu bez względu na to co robi i próbuje w ten sposób zrekompensować sobie niskie poczucie wartości. Brak szacunku do kobiet, ale i do facetów również. Żałosne.

- Kamil i Artur, dwie największe pipy tej edycji 😂 Myślą, że są strategami🤣🤣🤣 a tak na prawdę są żałośni