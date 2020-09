"Hotel Paradise 2": Fani oburzeni decyzją Dominiki i Artura o wyeliminowaniu Bartka! "Brak słów"

W "Hotel Paradise" nie brakuje zwrotów akcji i zaskoczeń. Podczas ostatniego rajskiego rozdania pożegnaliśmy aż dwoje uczestników - Bartka i Hanię. Jako pierwszy odpadł Bartek, a jego eliminacja była spowodowana decyzją Dominiki i Artura. Fani są wściekli i nie szczędzą słów krytyki parze, która usunęła z programu jednego z najbardziej lubianych uczestników. W szczególności dostało się Dominice. Dlaczego? Zobaczcie sami.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Krytyczne komentarze po pojawieniu się Hani! „Jaka ważna, nic powiedzieć nie można”

Ostatnie rajskie rozdanie w "Hotelu Paradise", fani programu zapamiętają na długo. Pożegnaliśmy dwoje uczestników, w tym Bartka, który był ulubieńcem widzów. Dominika i Artur dzięki wygranej konkurencji, otrzymali możliwość eliminacji jednego z mieszkańców hotelu. Długo rozmawiali i zastanawiali się, kogo wybrać. Bartek jednak był przekonany, że Dominika nie pozwoli na to, aby to właśnie on opuścił program. Tak się jednak nie stało.

Staraliśmy się wywnioskować tak naprawdę każde aspekty - kto tutaj próbował znaleźć osobę dla siebie, bo wiadomo, że niektórym łatwo udało się znaleźć tutaj tę osobę, a niektórym się nie udało i się błąkali troszkę. Przykro mi to stwierdzić, ale tą osobą będziesz ty Bartek - przekazał decyzję Artur.

Bartek przyjął decyzję z honorem i podziękował wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas. Widzowie jednak nie mogą pogodzić się z tym, że Dominika tak łatwo dała się zmanipulować Arturowi. W sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy dotyczących zachowania tej dwójki.

Szkoda, jedyny fajny facet. Dominika brak słów.... Życie, ale Dominika mega straciła w moich i pewnie nie tylko w moich oczach, że dała się tak zmanipulować i wyrzucić gościa, który naprawdę był bardzo za nią. Żenujące, Arturek postawił na swoim, a biedna Domi musiała tylko przytakiwać. Dominika nie masz swojego zdania ! To był uczestnik najbliższy dla ciebie! Myślę, że straciłaś dużo w oczach widzów 😤 To że Artur jest jaki jest wszyscy wiedzą ale Dominika... jak mogłaś to zrobić??😳 Czyli decyzja Dominiki i Artura stała się decyzja Artura 😂 słabe - piszą fani.

Widzowie napisali także mnóstwo ciepłych słów dla Bartka. Niektórzy mają nawet nadzieję, że może produkcja programu zdecyduje się go jeszcze przywrócić.

Bartku, jeśli to czytasz, dla mnie WYGRAŁEŚ TEN PROGRAM. I JEST MI BARDZO SMUTNO ŻE ODPADŁEŚ 😪 Bartuś mam nadzieję że wrócisz. Najbardziej szczery człowiek w programie i przystojny.... Bartuś mam nadzieję że wrócisz. Najbardziej szczery człowiek w programie i przystojny.... Bartku byłeś najlepszy!!! Trzymaj się 💪😉👏 - piszą fani.

Wygląda więc na to, że widzowie są rozgoryczeni zachowaniem Dominiki i Artura, a w szczególności nie mogą zrozumieć, dlaczego dziewczyna pozwoliła na usunięcie z programu osoby, która była jej bardzo bliska. Czyżby Artur obawiał się o swój związek z Dominiką i dlatego postawił na swoim? Ciekawe, jakie zwroty akcji przyniosą kolejne odcinki...

A Wy, będziecie tęsknić za Bartkiem?