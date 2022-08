Widzowie miażdzą Kasię Moś za wykon kultowego hitu na wojskowym koncercie TVP. "Porażka"

Kolejny dzień festiwalu w Opolu za nami! Emocji nie zabrakło zarówno podczas koncertu "Wielkie przeboje małego ekranu", jak i w konkursie "Premiery". Na scenie pojawiła się m. in Roksana Węgiel, Kasia Moś, Paulla czy Bartek Królik. Werdyktem jury nagrodę główną wygrała Natalia Zastępa, z kolei nagrodę publiczności zgarnął Krystian Ochman. Uczestnicy "The Voice of Poland" w programie byli podopiecznymi Michała Szpaka, który zdecydował się skomentować ich zwycięstwo w na festiwalu w Opolu! Co napisał? Natalia Zastępa i Krystian Ochman zwycięzcami "Premier" Podczas 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie "Premier" jury przyznała nagrodę główna Natalii Zastępie, która na scenie zaśpiewała utwór "Wiesz jak jest". To nie koniec emocji podczas 2. dnia festiwali w Opolu! Nagroda publiczności im. Karola Musioła trafiła do Krystiana Ochmana, który wytąpił z piosenką " Prometeusz ". Zobacz także: Opole 2021: Roksana Węgiel w różu, zjawiskowa Viki Gabor i odważna Maryla Rodowicz Zwycięstwo Natalii Zastępy i Krystiana Ochmana sprawiło ogromną radość Michałowi Szpakowi , który w programie "The Voice of Poland" był ich trenerem. Na Instastory napisał: Moje Dzieci zgarnęły Opole, hahahhaha. Gratulacje! Nagrodę publiczności otrzymał Krystian Ochman, a widzowie nie kryją radości z faktu, że to własnie zwycięzca 11. edycji programu „The Voice of Poland” otrzymał tę statuetkę. Talent, światowe wykonanie, słowa i przekaz jakim on operuje, trafiając do ludzi, jest kosmiczny Zachwycający występ Podczas konkursu premier nie mogło zabraknąć również...