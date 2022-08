Ida Nowakowska zaliczyła wpadkę na scenie. Internauci nie mieli dla niej litości

Pierwszy odcinek programu "You Can Dance - Nowa Generacja" za nami! Widzów zachwycili nie tylko jurorzy czyli: Klaudia Antos, Agustin Egurrola i Michał Misha Kostrzewski, ale i prowadząca, która jest wulkanem energii i ma doskonały kontakt z młodymi tancerzami. Ida Nowakowska to zdecydowanie największa gwiazda "You Can Dance - Nowa Generacja", a jak wyglądała w pierwszym odcinku tanecznego hitu TVP2? Zobaczcie koniecznie! Ida Nowakowska zachwyca w białej stylizacji w "You Can Dance - Nowa Generacja"! Ida Nowakowska jeszcze przed rozpoczęciem reaktywowanego programu "You Can Dance" wzbudzała ogromne emocje jako prowadząca. Zapowiedzi, które publikowała w mediach społecznościowych zachwycały jej fanów, a co ciekawe na castingi do programu, odbywające się w różnych miastach Polski tancerka zabierała ze sobą kilkumiesięcznego synka . W "You Can Dance - Nowa Generacja" Ida Nowakowska to wulkan energii i ogromne wsparcie dla młodych uczestników. A jak Ida Nowakowska prezentowała się w 1. odcinku? Tancerka zachwyciła białym zestawem z dopasowanym gorsetem, który idealnie podkreślił jej doskonałą figurę! Zobacz także: "You Can Dance": Misha Kostrzewski przeprowadza się do Polski! To dla ukochanej, którą poznał w programie Ida Nowakowska 7 maja po raz pierwszy została mamą i błyskawicznie wróciła do pracy zawodowej. Tancerka zaledwie kilka dni po porodzie już prezentowała się doskonale i mogła pochwalić się idealnie płaskim brzuchem. Teraz w 1. odcinku "You Can Dance - Nowa Generacja" zachwyciła w odważnej stylizacji z gorsetem, białymi sneakersami i kurtką z falbanami w roli głównej! Ida Nowakowska zdecydowanie wie, jak zwrócić na siebie uwagę! Idę Nowakowską pokochali...