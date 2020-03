Widzowie "Hotel Paradise" ostro o zachowaniu Adama! Czy wśród uczestników też dojdzie do buntu?

"Hotel Paradise" wzbudza coraz więcej emocji! Stałe pary w programie zostały rozbite, a widzowie jednoznacznie wskazują, że to Adam rozdaje karty w reality show i decyduje, którzy uczestnicy mają być razem! Kiedy obiecał Marcie, że zostanie w programie, połączył ją z Maćkiem i w ten sposób pozbył się Sandry. Internauci zauważyli, że Adam cały czas mówi innym uczestnikom o lojalności, a sam tak nie postępuje wobec swoich partnerek!

Adam pisze scenariusz "Hotel Paradise"?

Adam od początku programu dał się poznać jako osoba, która wszystkim uczestnikom doradza, służy pomocą i stale podkreśla, jak ważna w życiu jest lojalność. Początkowo faktycznie był lojalny wobec Oli, ale kiedy opuściła program, Adam przestał cieszyć się już tak dobrą sławą i uczestnicy widzą, że intryguje, a pod pretekstem dobrych rad ukrywa dbanie o własne interesy.

Widzowie "Hotel Paradise" nie mają wątpliwości, że Adam spiskuje i tak naprawdę dba tylko o siebie:

Adam i ty gadasz znowu o lojalności? Naucz się najpierw określenia tego słowa, zanim je będziesz używał. Układ z Olą, sex z Martyną, nagle coś czuje do Violi itp., ale to on ma prawo mówi kto z kim ma być... MARTA mam nadzieję, że go nie posłuchasz i zrobisz tak jak Ty uważasz, a nie jak Adam, bo inaczej stracisz w jego oczach, brak lojalności z Twojej strony i pamiętaj, co on dla Ciebie zrobił, uratował Ciebie, takie wypominania komuś jest słabe! 🤦‍♀️ ADAM najgorszy człowiek w programie! 😑

Takich komentarzy na temat Adama jest coraz więcej! Internauci wprost piszą, że mężczyzna rozdaje karty w programie i to on ustawia relacje:

Adam myśli że jest tam prezesem wszystkich 😜🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁 najgorzej jak się komuś coś wydaje.

Bunt w programie "Hotel Paradise"?

Adam do tej pory w programie był pewnego rodzaju autorytetem, ze zdaniem którego liczyli się pozostali uczestnicy. Jednak teraz, kiedy pojawiają się nowe osoby widać, że nie odpowiada im ten schemat i nie zamierzają go słuchać. Czy to Marta jako pierwsza się zbuntuje i nie posłucha rady Adama?

Adam przegiął, Marta nie może wybrać chłopaka, w którym się zakocha, a on zwyczajnie może zmienić sobie dziewczynę z dnia na dzień nawet gdy do czegoś z nią zaszło? Co za typ, z odcinka na odcinek bardziej traci w moich oczach, a nie, on to już moim zdaniem przegrywem tego programu jest, nawet Chris i Maciek zauważyli, że coś nie tak z nim. A co do reszty to Ania super dziewczyna, nawet Matt przy niej plusuje w moich oczach, a jedyna para, której kibicuje to Mari i Chris - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Adam faktycznie rozdaje karty w programie "Hotel Paradise"?

Adam po namiętnej nocy z Martyną na rajskim rozdaniu wybrał Violę!

Instagram

Relacja Violi i Blondino zakończyła się kłótnią