"Hotel Paradise": Adam spiskuje z Violą po gorącej nocy z Martyną! Sandra odpada z programu!

Kolejny odcinek "Hotel Paradise" za nami! Po gorącej nocy Martyny i Adama uczestnik stwierdził, że popełnił błąd i zaczął spiskować z Violą. Oboje stwierdzili, że chcą być parą! Do kłótni doszło między Sandrą a Maćkiem i żelazna para rozstała się przez Martę, nową uczestniczkę. Kto ostatecznie odpadł z programu?

Gorąca noc Adama i Martyny!

Uczestniczki tym razem spędziły dzień w SPA, a uczestnicy zamienili się pokojami i mieli je udekorować, a dziewczyny na podstawie wystroju wybierały pomieszczenie, w którym spędzą noc. Dopiero potem okazało się z kim będą mieszkały. Martyna bezbłędnie rozpoznała sypialnię, którą urządzał Adam. Para spędziła tam gorącą noc.

Doszło do kontaktu fizycznego . To była potrzeba bliskości, a nie uczucie. Troszkę żałuje, no żałuje - powiedział następnego dnia do kamery Adam.

Niedługo potem Adam wyznał Violi, że coś do niej czuje i chce, aby odpadła Martyna. Powiedział wprost, że iskierka między nim a Martyną przygasła.

Uwierz mi, że ciągnie mnie do Ciebie - tak Adam zaczął rozmowę z Violą.

Ostatecznie Adam zdecydował się na szczerą rozmowę z Martyną, aby powiedzieć jej, że to koniec ich relacji, a wtedy ona wyznała, że się w nim zakochała:

Trochę się na Tobie zawiodłam. Może wyjdę na idiotkę przed całą Polską, ale chyba się w Tobie zakochuje. -powiedziała szczerze Martyna.

Dziewczyna uwierzyła w coś więcej, a Adam dał jej ku temu powody. Z załamaną dziewczyną zaczął porozmawiać Blondino, który pocieszył ją. Niestety uczestnik poczuł się skrzywdzony przez Violę i doszło do wielkiej kłótni między nimi!

Sandra zdradziła największą tajemnicę Maćka!

Tymczasem w "Hotel Paradise" pojawiła się nowa uczestniczka Marta. Ekstremalną randkę przeżyła z Adamem i Maćkiem, którzy obiecali jej, że nie odpadnie.

Z kolei Sandra opowiedziała Martynie o osobistych wyznaniach Maćka i jego problemach z używkami, o czym się potem dowiedział i był wściekły. Maciek ostatecznie nie chciał więcej widzieć Sandry i powiedział, że nie chce jej więcej znać ani w programie ani prywatnie. Szybko okazało się, że nie rzuca słów na wiatr!

Rajskie rozdanie!

Podczas "rajskiego rozdania" jako pierwsza wybierała Martyna, mając immunitet i stanęła za Latino, Ania wybrała Matta, Viola oczywiście wybrała Adama, który był zachwycony, a Marietta - Chrisa. Nowa uczestniczka Marta wybrała Maćka, co uzasadniła:

mamy fajną relację, dużo tematów do rozmów - powiedziała.

Ku zaskoczeniu wszystkich Sandra też podeszła do Maćka i to on musiał wybrać z kim zostaje. Wybrał Martę!

Kieruje się intuicją, obiecaliśmy sobie, że kiedy pojawi się nowa partnerka powiemy sobie o tym, o czym powiedziałam. - powiedział uzasadniając swój wybór.

Na koniec Sandra powiedziała tylko, że bardzo zawiodła się na Maćku:

Wchodząc tutaj traktowałam to jako grę. Zawiodłam się na Maćku. To była prawdziwa przyjaźń. Kibicuje mu, ale uważam, że popełnił błąd. Zawiodłam się na człowieku.

W 20. odcinku "Hotel Paradise" odpadła Sandra!