"Hotel Paradise": Sojusz przeciwko Sandrze! Odpadnie z show? "Chcieli mnie oszukać, ale..."

Za nami bardzo emocjonujący odcinek "Hotelu Paradise", przed nami - choć wydaje się to niemożliwe - jeszcze większe emocje! Grupa uczestników zawiązała sojusz przeciwko Sandrze, która chce z kolei, wraz z Anną, wyeliminować Adama. Kto w tej grze będzie górą?

"Hotel Paradise": sojusz przeciwko Sandrze

A wszystko zaczęło się od przybycia Marty - nowej uczestniczki programu. 25-latka wybrała się na podwójną randkę z Adamem i Maćkiem. Adam, chwilowo (?) wierny Violi, nie walczył o jej uwagę, tak jak Maciej (dotychczas w parze z Sandrą), który ewidentnie zauroczył się dziewczyną. Podczas "puszki Pandory" stwierdził, że przeżył z Martą najlepszą randkę w hotelu. W trakcie randki wraz z Adamem zapewnili dziewczynę, że zrobią wszystko, by została na wyspie najdłużej. Co więcej, Maciek, po rozmowach z Adamem, zapowiedział, że podczas rajskiego rozdania (już w piątek) postawi na Martę!



W takim wypadku singielką zostałaby... Sandra! Dziewczyna ma pretensje do Maćka, że jest pod wpływem Adama. I rzeczywiście - aktualny partner Violi, wcześniej Martyny, a jeszcze wcześniej Oli, ma duży wpływ na całą grupę. Po wczorajszym rozdaniu Adam, Viola, Maciek, Marietta oraz Marta zawiązali sojusz przeciwko Sandrze. Mosakowska na swoim Insatgramie postanowiła to skomentować tak:

Czy to Sandra odpadnie z show? Nic nie wiadomo, tym bardziej, że immunitet ma Martyna, również bojowo nastawiona do Adama. Czy dziewczyna wręczy go Maćkowi, by w ten sposób zaszkodzić jemu i Marcie?

Marta namiesza w show. Kiedy na Instagramie "Hotelu Paradise" pojawiło się jej zdjęcie, Maciej skomentował je:

Dzień dobry Pani 😍🔥

Czy to oznacza, że zwiąże się z uczestniczką?