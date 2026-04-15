Tego jeszcze nie było! Aż dwoje uczestników po dzisiejszym odcinku "Farmy" trafiło do pojedynku. Paulinę wskazali "starzy uczestnicy", a Janosika - prowadzące za złamanie regulaminu. Widzowie "Farmy" nie kryją oburzenia i grzmią pod adresem produkcji. Zdaniem internautów konsekwencje dla Janosika są zdecydowanie zbyt surowe, a co więcej innym za łamanie zasad upiekło się i zdają się być "nietykalni".

Paulina i Janosik nominowani do pojedynku na "Farmie"

Nowi uczestnicy 5. edycji "Farmy" dostali Zadanie Tygodnia, które mieli udźwignąć bez taryfy ulgowej. Przez chwilę wyglądało na to, że wszystko idzie w dobrą stronę, ale ostatecznie okazało się, że ponieśli ogromną porażkę. Potem emocje były jeszcze większe, kiedy prowadzące "Farmę" ujawniły, kogo wybrali uczestnicy do pojedynku. "Starzy uczestnicy" zagłosowali na Paulinę, choć o włos od nominacji była też Ola.

Gdy stres po głosowaniu jeszcze nie opadł, na pierwszy plan wszedł temat regulaminu, a konkretnie gotowania klusek przez Henryka w Pokoju Farmera. To przestrzeń przeznaczona wyłącznie dla Farmera, a gotowanie przez innych uczestników w tym miejscu jest zabronione, jak poinformowały prowadzące "Farmę". Właśnie ten punkt stał się kluczowy w historii Janosika.

Łukasz został skierowany do piątkowego pojedynku. Co więcej, stawka została ustawiona ostro: bezpieczny ma być tylko zwycięzca, a pozostali trafiają pod głosowanie. W praktyce oznacza to jedno - nawet jeśli ktoś czuje się pewnie w relacjach i sojuszach, jeden błąd może w kilka minut zmienić wszystko.

Widzowie "Farmy" oburzeni decyzją produkcji ws. Janosika

Fani "Farmy" nie kryją oburzenia po tym, co wydarzyło się na koniec odcinka. Nominacja Janosika z "Farmy" wywołała w sieci prawdziwą burzę. Widzowie grzmią, że Henrykowi znów się upiekło, a to on gotował kluski w domu Farmera.

Janosik udostępnił, ale to Henryk gotował i to był jego pomysł... Henrykowi znowu się upiekło i gdzie tu konsekwencja ?

Internauci są poruszeni poważnymi konsekwencjami dla Janosika i sugerują, że za łamanie zasad karany jest jedynie sojusz "Młodych Wilków", a pozostałym wszystko uchodzi na sucho:

Szkoda to jedynie tego, że produkcja jest stronnicza jak karać to każdego a nie wybranych

Jakoś jak inni łamią zasady (nie słuchanie poleceń farmera tygodnia i wylanie mleka) to jest dobrze, a za takie coś nominacja do pojedynku żałosne

Widać że od początku wszystko jest reżyserowane. Janosik trafia pod młot za udostępnienie pokoju a jak Agnieszce uciekło zwierzę to tylko straciła status- przypominam że w poprzednim sezonie za to samo koleś trafił do pojedynku. Widać że farma toczy się na korzyść konkretnej grupy i wg niej ustalane są zasady...

Produkcja jesteście niesprawiedliwi

Sądzicie, że faktycznie konsekwencje są wyciągane jedynie w przypadku niektórych uczestników?

Janosik opuści "Farmę"? fot. Facebook/Farma