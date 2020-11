Anna Mucha ma kolczyk w nosie i... Co ona zrobiła z zębami?! Internauci są w szoku 

Od kilku dni media rozpisują się o debiucie aktorskim Małgorzaty Rozenek, tymczasem okazuje się, że u jej boku na ekranie zobaczymy jeszcze jedną wielką gwiazdę. Kiedy Anna Mucha opublikowała na Instagramie to zdjęcie, fani byli w szoku. Aktorka przeszła ogromną metamorfozę, a wszystko za sprawą roli w nowym filmie Patryka Vegi. Fani Anny Muchy prawie jej nie poznali! Widzieliście jej zęby? Wszyscy patrzą tylko na nie.

Anna Mucha zagra u Patryka Vegi

Patryk Vega wie jak budować zainteresowanie wokół swoich filmów i codziennie dostarcza internautom nowych wiadomości. Jak się okazuje, obok Zofii Zborowskiej i Małgorzaty Rozenek w "Miłości w czasach zarazy" zagra również Anna Mucha. Gdy aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem i nagraniem z planu, obserwatorzy jej nie poznali.

Małgorzata Rozenek na potrzeby nowego filmu Partyka Vegi otrzymała tatuaże i warkoczyki, których noszenie, jak sama przyznała, nie było zbyt komfortowe. Choć jak się okazuje, to nic w porównaniu do tego, co musiała przejść Anna Mucha. Aktorka zmieniła się nie do poznania, a kiedy fani zobaczyli jej kręcone włosy i kolczyk w nosie, nie mogli powstrzymać się od komentarza. Jednak to, co stało się z jej zębami robi największe wrażenie.

- Przypominasz mi na tym zdjęciu Joanne Liszowska w wersji ciemnej

- W pierwszej chwili myślałam, że ty to Natalia Kukulska - ocenili obserwujący.

Trzeba przyznać, że trudno się z nimi nie zgodzić. W takiej wersji Anny Muchy jeszcze nie widzieliśmy. Włosy, kolczyk i mocny makijaż to jednak nie wszystko. Kiedy aktorka się uśmiechnęła, nie sposób było nie zwrócić uwagi na jej przednie zęby, pomiędzy którymi pojawiła się szpara! Jak uważacie, Annie Musze do twarzy z diastemą?

Anna Mucha przeszła kompletną metamorfozę. W lokach, z kolczykiem w nosie i diastemą nie przypomina samej siebie.

Jak się okazuje wszystko to na potrzeby nowego filmu Patryka Vegi, w którym aktorka wystąpi u boku Zofii Zborowskiej i Małgorzaty Rozenek.

Pasuje jej taka diastema, czy wolicie jej naturalny uśmiech, który znacie od lat?