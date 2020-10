Wszystkich Świętych 2020: Gwiazdy wspierają sprzedawców kwiatów, którzy ucierpieli przez zamknięcie cmentarzy

W piątek Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję rządu o zamknięciu cmentarzy aż na 3 dni. Oznacza to, że dziś, jutro czyli we Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny nie odwiedzimy grobów bliskich zmarłych. Decyzja ta odbiła się na biznesach kwiaciarzy w całym kraju, ponieważ byli już przygotowani na nadchodzące obchody święta zmarłych. Gwiazdy postanowiły wesprzeć i namówić innych do wsparcia poszkodowanych przedsiębiorców.

Gwiazdy wspierają kwiaciarzy, którzy ucierpieli przez zamknięcie cmentarzy

Gwiazdy włączyły się w akcję kupowania chryzantem i tym sposobem wspierają kwiaciarzy, którzy przez obostrzenia wprowadzone przez rząd zostali z zakupionym wcześniej towarem. Na zakup kwiatów zdecydowali się m. in. Anna Mucha, Karolina Pisarek, Aneta Zając czy Dominika Gwit.

Dostawcy kwiatów przy okolicznych cmentarzach w całej Polsce nie byli w stanie przygotować się na ewentualne zamknięcie cmentarzy, ponieważ ostateczna decyzja zapadła dopiero w piątek po południu.

Panująca pandemia koronawirusa postawiła wielu kwiatowych przedsiębiorców przed ogromnym kryzysem. W końcu Wszystkich Świętych to jeden z najintensywniejszych okresów sprzedażowych. By wspomóc handlarzy powstała akcja "Chryzantemy złociste", którą postanowiły włączyć się gwiazdy. Znani zachęcają do kupna kwiatów, które w zamiarze miały trafić na cmentarze właśnie w święto zmarłych.

W ostatniej chwili cmentarze zostały zamknięte.. Oznacza to ogromne straty dla przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą kwiatów i zniczy... Chodźmy na stragany, kupmy kwiatki i pomóżmy, aby straty były jak najmniejsze.. Spraw przyjemność sobie i innym.. Zrób niespodziankę mamie, cioci, babci. - napisała Karolina Pisarek

Do akcji dołączyła też Anna Mucha:

Chryzantemy... Mój pierwszy bukiecik chryzantem 🌸💝

Obojętna na los pozostawionych na lodzie kwiaciarzy nie pozostała również Aneta Zając:

W tym roku jest inaczej... Będą idealnie wyglądały na balkonie... #akcja #kuppanchryzanteme. W Warszawie jest sześć dodatkowych punktów, w których można wesprzeć sprzedawców kwiatów i zniczy. Adresy tych miejsc znajdziecie na kolejnym zdjęciu... Ściskam Was

O wyraz solidarności zaapelowała również Joanna Jabłczyńska:

W tym wyjątkowym roku nie pójdziemy na groby Bliskich w Święto Zmarłych ani Zaduszki. W geście pamięci o zmarłych oraz solidarności z tymi, którzy czekali na Nas, abyśmy zniczami i kwiatami mogli wyrazić pamięć o Bliskich, kupcie chryzantemy do swojego ogrodu czy domu. To mały gest, ale wiele znaczący w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Obojętna nie pozostała również Dominika Gwit:

Kochani trudny to czas dla nas wszystkich. Dziś szczególnie dla handlarzy przed cmentarzami. Zainwestowali w towar, którego nie są w stanie sprzedać przez wczorajszą decyzję rządzących. Pomóżmy im dziś, kupmy, szczególnie kwiaty. Pomagajmy sobie wzajemnie, bo nikt tego za nas nie zrobi. Wszystkiego dobrego dla Was. Całuję, Domi♥️

Dołączycie do pomocy?