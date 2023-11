W piątek, 17 listopada dowiedzieliśmy się o śmierci Macieja Damięckiego. Przykre wieści przekazali najbliżsi członkowie rodziny aktora, jego dzieci: Mateusz i Matylda Damięccy. Doniesienia bardzo poruszyły media i środowisko artystyczne. Do sieci spływają kolejne kondolencje. Pożegnalny wpis opublikowała właśnie Katarzyna Cichopek. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" podziękowała za lata inspirującej współpracy.

Reklama

Katarzyna Cichopek wspomina Macieja Damięckiego

Po ogłoszeniu bolesnej wiadomości produkcja "M jak miłość" pożegnała Macieja Damięckiego. W mediach pojawiają się kolejne kondolencje osób ze środowiska aktorskiego, które w ciepłych słowach wspominają ojca Mateusza i Matyldy Damięckich. Niedawno także Katarzyna Cichopek pożegnała aktora, który odszedł w wieku 79 lat. Poinformowała, że doświadczony artysta wielokrotnie wspierał ją na planie zdjęciowym oraz deskach teatru.

Zobacz także: Maciej Damięcki dwukrotnie walczył z nowotworem. Nieliczni wiedzieli, co przeszedł. "Aktorstwo uratowało mi życie"

Maciej Damięcki TRICOLORS/East News

Panie Maćku, granie z Panem to było dla mnie ogromne wyróżnienie i niezwykła przyjemność. Dziękuję za wszystkie wspólne chwile na scenie w teatrze, w serialu ''M jak miłość'' i podczas podróży ze spektaklami. Pana profesjonalizm i talent były dla mnie inspiracją. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny — napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Do wpisu prowadząca "Pytanie na śniadanie" dodała serię wspólnych zdjęć z Maciejem Damięckim. Warto przypomnieć, że prezenterka współpracowała z aktorem na planie "M jak miłość". Wieści o jego śmierci to spory szok, zwłaszcza że artysta do samego końca był aktywny zawodowo.

Zobacz także: Maciej Damięcki nie żyje. Aktor miał 79 lat. "Pa Tato"

Reklama

Przypominamy, że zaledwie tydzień temu Maciej Damięcki pojawił się na wielkim ekranie. Kilka dni przed śmiercią aktor wystąpił też w warszawskim Teatrze Capitol. We wrześniu na Netfliksie premierę miał film "Znachor", w którym artysta także zagrał.

Katarzyna Cichopek, Maciej Damięcki Instagram/@katarzynacichopek