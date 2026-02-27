25 lutego Sandra Kubicka oraz Baron pojawili się w Sądzie Okręgowym w Warszawie na rozprawie rozwodowej. To kolejne spotkanie tej pary w sądzie, które przyciąga uwagę opinii publicznej i wywołuje falę komentarzy. Rozwód Sandry Kubickiej i Barona to jedna z najgłośniejszych spraw w polskim show-biznesie w ostatnich miesiącach. Tym razem jednak proces nie zakończył się wyrokiem, a cała rozprawa trwała zaledwie 15 minut. Małżonkowie opuścili gmach sądu niemal natychmiast po wejściu na salę, nie udzielając szerszych komentarzy mediom.

Rozprawa trwała 15 minut i nie przyniosła rozstrzygnięcia - co ustalono?

Jak ustaliła redakcja Plejada, postępowanie rozwodowe Sandry Kubickiej i Barona zostało odroczone. Aneta Gąsińska, specjalistka ds. informacji publicznej z warszawskiego sądu, przekazała, że nie zapadł jeszcze żaden wyrok w tej sprawie. Tym samym rozwód Sandry Kubickiej i Barona wciąż pozostaje nierozstrzygnięty, a wszyscy zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Głównym celem obu stron, jak wynika ze słów mecenas Anny Grabowskiej reprezentującej Barona, jest ugodowe zakończenie procesu.

Dążymy do porozumienia, ugodowego zakończenia tego procesu i mamy nadzieję, że to tak się zakończy - podkreśliła prawniczka w rozmowie z 'Faktem'.

Nowa data rozprawy rozwodowej już znana. Sąd podał termin

Najważniejszą informacją jest jednak wyznaczenie nowej daty kolejnej rozprawy. Jak potwierdziła Aneta Gąsińska z Sądu Okręgowego w Warszawie, kolejny termin rozprawy rozwodowej Sandry Kubickiej i Barona to 16 marca 2026 r. o godzinie 8:30. Data ta została oficjalnie wyznaczona przez sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To właśnie wtedy zapadną najprawdopodobniej dalsze decyzje dotyczące tego, jak zakończy się rozwód Sandry Kubickiej i Barona. Tymczasem obie strony przygotowują się do kolejnego spotkania przed sądem.

Baron stawia na polubowne rozwiązanie. Co dalej z małżeństwem?

W rozmowach z prasą mecenas Anna Grabowska wyraźnie zaznacza, że Baron nie zamierza eskalować konfliktu. Priorytetem jest dla niego polubowne zakończenie związku i dojście do ugody. Taka postawa budzi spore zainteresowanie, zwłaszcza że w medialnych doniesieniach nie brakowało wcześniej spekulacji o napiętej atmosferze między małżonkami.

Jednak zarówno Sandra Kubicka, jak i Baron, unikają publicznych wypowiedzi na temat szczegółów rozpadu ich małżeństwa. Wiadomo natomiast, że cały proces rozgrywa się pod czujnym okiem warszawskiego sądu oraz z zaangażowaniem profesjonalnych pełnomocników.

