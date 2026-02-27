Aleksander Milwiw-Baron wziął ślub cywilny z Sandrą Kubicką w kwietniu 2024 roku. Dynamicznie rozwijającą się relację, eksponowaną w mediach społecznościowych, para zakończyła jednak kilka miesięcy temu, czego skutkiem była rozprawa rozwodowa 25 lutego 2026 roku. Muzyk podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami, co spotkało się z falą skrajnych komentarzy.

Baron wyznał to po rozwodzie z Kubicką. Fani komentują wprost

Aleksander Milwiw-Baron na rozprawie rozwodowej z Sandrą Kubicką pojawił się w towarzystwie ochrony. Całe wydarzenie przebiegło w napiętej atmosferze. Tuż przed rozprawą między modelką a muzykiem doszło do emocjonalnej rozmowy. Później zza sali sądowej słyszane miały być podniesione tony głosów. Dzień po rozprawie Baron zabrał głos i ogłosił "nowy etap w życiu". Symbolicznie postanowił odświeżyć też fryzurę

Zmiany w głowie, zmiany na głowie - napisał na Instagramie Baron.

Nie trzeba było długo czekać na komentarze internautów, którzy od razu powiązali wpis z niedawną rozprawą rozwodową.

Jeden z najbardziej zadbanych mężczyzn jak dla mnie. Co złe już było teraz świat stoi otworem. Powodzenia Alku.

Leć do przodu! Dla Leosia (syna Barona i Kubickiej przyp. red.).

Pod postem Barona nie zabrakło nie tylko komplementów dotyczących nowej fryzury, lecz także serdecznych życzeń dla młodego taty.

Zamiany są potrzebne w życiu.

Wszystkiego dobrego dla Waszej 3. Syna macie super. Jak on mówi 'wooow', to aż serce się raduje. Mimo rozstania dbajcie o siebie zawsze.

Przy najnowszym poście Barona na Instagramie nie zabrakło też jednak gorzkich słów dotyczących Sandry Kubickiej.

Internauci zaatakowali Kubicką. Reakcja Barona mówi wszystko

Pod wpisem Barona pojawił się także komentarz w niechlubny sposób opisujący Sandrę Kubicką.

Podziwiam cię, że znosiłeś to wszystko... Od początku mi nie grała. Miałam nosa. Jak to mówią. Wyszło szydło z worka napisała jedna z Internautek.

Na wyważoną odpowiedź muzyka nie trzeba było długo czekać.

Każdemu, a szczególnie Sandrze, życzę tylko dobrze przekazał.

Reakcja muzyka nie przeszła bez echa, zdobywając duże uznanie wśród komentujących.

I to jest klasa faceta. Prawdziwy mężczyzna. Życzę szczęścia Wam obojgu czytamy w komentarzach.

