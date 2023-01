Viki Gabor to dziś jedna z najpopularniejszych i najbardziej rokujących młodych wokalistek w Polsce. Głos 10-letniej Wiktorii oczarował widzów i jurorów 2. edycji "The Voice Kids". Dziewczynka została finalistką drugiej edycji, aby dwa lata później wygrać Eurowizję Junior i zostawić konkurencję daleko w tyle. Po spektakularnej wygranej posypały się nie tylko gratulacje ale również hejt... Internauci nie szczędzili nastolatce niedopuszczalnych epitetów, wyśmiewając i szydząc z jej romskiego pochodzenia. Sprawa nękania w sieci trafiła do sądu. Stowarzyszenie Romów w Polsce początkowo skierowało sprawę do prokuratury, lecz gdy ta jej nie przyjęła, skierowano je do sądu, a ten przyznał rację prokuraturze. Wyrok jest szokujący! Zobacz także: Viki Gabor o negatywnych stronach sławy. Zdradziła, jak sobie radzi z hejtem! Sąd nie stanął po stronie Viki Gabor! Viki Gabor od początku swojej medialnej kariery, którą zaczęła w wieku 10 lat, nie ukrywała swojego pochodzenia: Urodziłam się w Hamburgu i mam romskie pochodzenie, ale przede wszystkim jestem Polką i krakowianką - mówiła w wywiadzie z Gazetą Wyborczą. Wygrana Viki Gabor podczas Eurowizji Junior 2019 nie tylko przysporzyła jej radości i dumy z sukcesu ale również ukazała ciemne strony sławy. Nie wszystkim wygrana Polski drugi raz z rzędu przypadła do gustu, a celem nienawistnych komentarzy stała się 12-letnia wówczas zwyciężczyni. W sieci zaczęły pojawiać się niedopuszczalne epitety obrażające młodą wokalistę oraz jej przynależność etniczną. Nazywano ją m. in. "szwabską cyganką" czy "cyganką z Niemiec". Stowarzyszenie Romów w Polsce zareagowało natychmiastowo zgłaszając sprawę na prokuraturę, jednak gdy to nic nie dało, sprawa trafiła do sądu. Jak podaje krakowska...