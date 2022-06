Tak wyglądały ostatnie przygotowania Karoliny Pisarek do ślubu! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Joanna Krupa spotkała się z modelką i uczestniczką Top Model Karoliną Pisarek w Beverly Hills! Obie panie poszły na lunch do jednej z ulubionych restauracji Joasia i jej męża Romaina Zago, który również uczestniczył w spotkaniu. Brytyjska prasa jest zachwycona młodziutką modelką z Polski! Joanna Krupa wspiera Karolinę Pisarek Już w czasie trwania programu "Top Model" dało się zauważyć, że Karolina Pisarek niewątpliwie była faworytką Joanny Krupy, która wspierała finalistkę programu "Top Model" jak tylko mogła. Dostrzegła w niej potencjał i niejednokrotnie mówiła, że Karolina ma twarz wartą milion dolarów! Pisarek nie wygrała programu, lecz jej kariera zapowiada się bardzo obiecująco. Okazuje się, że również po programie Joasia nie zapomniała o ślicznej, początkującej modelce. Wzięła ją pod swoje skrzydła i zaprosiła na lunch w Beverly Hills. Sytuacja została uchwycona przez zagranicznych paparazzi, a w brytyjskim portalu dailymail.co.uk pojawił się artykuł na ten temat! Tamtejsi redaktorzy zachwycają się urodą Karoliny Pisarek, porównali ją do samej Joanny Krupy, pisząc, że obie modelki wyglądają jak bliźniaczki! Brawo, Karolina! Zobacz też: Joanna Krupa przeżywa najpiękniejszy czas w życiu. Tylko popatrzcie na fotki z Wigilii… (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Lunch z Moja slicznotka @karolina_pisarek @avantmanagement w #losangeles #hollywood #top_modle_is_fab . Lunch with my beauty @topmodelpolska finalist @tvn.pl #topmodel #JoannaKrupa Posted by Joanna Krupa on 29 grudnia 2015 Joanna Krupa wspiera karierę Karoliny Pisarek ...