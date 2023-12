Widzowie "Rodzinki.pl" z pewnością pamiętają zabawną Zosię, która była najmłodszą aktorką w serialu. Teraz Emilia Dankwe, która wcieliła się w kultową postać kilka lat temu, jest już pełnoletnia. Aktorka zdecydowała się na huczne świętowanie w gronie najbliższych. Na imprezie nie zabrakło atrakcji i niespodzianek. Sami zobaczcie!

Emilia Dankwa skradła serca widzów jako 7-letnia Zosia w kultowym serialu "Rodzinka.pl". Po zakończeniu przygody z serialem zniknęła na kilka lat z show-biznesu, by skupić się na nauce i jeździe konnej. W miniony weekend aktorka obchodziła 18. urodziny, czym pochwaliła się na swoim Instagramie. Zdjęcia z imprezy obiegły media społecznościowe, a każdy detal był dokładnie przemyślany. Sala była wypełniona dekoracjami i balonami, nie brakowało jedzenia i słodkości, a największe wrażenie zrobiła kartonowa podobizna Harry'ego Stylesa. Na koniec imprezy solenizantka nie zapomniała o publicznych podziękowaniach i relacji z imprezy.

Moje osiemnaste urodziny!! Ale to był niesamowity dzień!! Wręcz idealny. Jestem tak przeszczęśliwaaa!!! Moja Mama często życzy ''rzeczywistości lepszej od marzeń'' i tak właśnie mogę opisać ten dzień. (...) Do moich wszystkich gości - dziękuję Wam za spełnienie mojego marzenia, naprawdę Was kocham, jesteście niesamowitymi ludźmi

— napisała Emilia Dankwa.