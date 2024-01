Wojtek Gola o tym, że jest w związku poinformował dopiero kilka miesięcy temu. Spotkaliśmy go wraz z nową dziewczyną podczas premiery filmu "Fuks 2". Było to ich pierwsze branżowe wyjście. Podpytaliśmy zakochanych o to, jak zaczął się ich związek.

Wojtek Gola o związku z Sofią

Wojciech Gola zadebiutował na ściance z nową dziewczyną. Jednak jak przyznał w rozmowie z Party.pl. Sofia wcale nie była tak chętna na medialne wyjścia. Dlaczego dała się namówić akurat na premierę filmową? Podpytaliśmy byłego uczestnika "Warsaw Shore' i włodarza Fame MMA również o pierwsze spotkanie z Sofią.

Poszliśmy do restauracji ale drugie to poszliśmy na strzelnicę. (...) Bardziej zaczęliśmy kolegować się, przyjaźnić i nagle coś strzeliło.

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat relacji Wojciecha Goli i Sofii, zapraszamy do obejrzenia nowego wywiadu.

