Od początku roku Wersow ujawnia nowinę za nowiną. Najpierw wraz z Frizem wyznali, że wyprowadzają się ze swojego pierwszego domu i wprowadzają do słynnego w sieci domu "Genzie", który należy do Karola Wiśniewskiego. To jednak tylko na przeczekanie, ponieważ jak wyjawili, szukają czegoś nowego. Chwilę później poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka, a Wersow jednocześnie zapowiedziała premierę swojej drugiej płyty. Okazuje się, że to był dopiero początek ich tegorocznych planów i sukcesów.

Wersow dzieli się wieściami

Karol Wiśniewski "Friz" zebrał wszystkich swoich influencerów i zorganizował "Multiverse Camp", na którym pojawili się twórcy z tzw. OG Ekipy oraz projektów Genzie, Trzech Króli, Bazy, Szpontu a także innych uczestników "Twoje 5 minut". Influencerzy nagrywali nie tylko content youtubowy ale również wykonywali challenge, które umożliwiały im tworzenie piosenek, które będzie można na żywo usłyszeć podczas kolejnej edycji Festiwalu Ekipy, który zaplanowano już na czerwiec tego roku. Popularnością w sieci cieszy się piosenka Ekipy ze Sławomirem w klimacie disco polo, jednak numerem jeden w sieci okazuje się być inny utwór stworzony na campie. Zaśpiewali go Friz, Werosw oraz Kostek. Piosenka trafiła na platformę Spotify i już po kilku dniach bije rekordy popularności:

Ale ekstra! ''Temacik'' nr 1 na TOP50 @spotifypoland. Dziękujemy cieszy się Wersow.

Internauci o piosence "Temacik" Wersow, Friza i Kostka

"Temacik" od momentu publikacji w sieci, która miała miejsce zaledwie 3 dni temu w serwisie Youtube, ma już 1,9 miliona wyświetleń. Teledysk został nagrany tzw. "mastershotem" czyli długim, nieprzerwanym ujęciem filmowym. Internauci nie szczędzą pochwał:

Niesamowity teledysk, jestem ciekawa, ile było prób. Dobrze, że wygrała ta piosenka

Można się czepiać, że nie muzycy itp., ALE Przyznać trzeba, że te rzeczy są serio dobre, wpada to w ucho a otoczka tego też robi robotę. Dawno ich nie oglądałam i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Nie wszystko musi mieć przekaz, muzyka to zabawa i świetnie to sprzedają.

Zarąbisty teledysk, w życiu bym nie zgadła, że Wersow Friz i Kostek razem będą mieć nutę

Po Weronice widać obycie sceniczne i umiejętność zrobienia dobrego performance, ponieważ wszystko co robi gra ze sobą: ruchy ciała, mimika, jej wystąpienie w klipie jest przyjemne i ciekawe w odbiorze. Gratuluję.

Wersow o piosence ''Temacik'', fot. Instagram @wersow