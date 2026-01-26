Wieści o drugiej ciąży Wersow obiegły już cały internet. Influencerka zaraz po ogłoszeniu radosnych informacji poinformowała fanów także o nowym albumie pt. "Matka Idolka". W związku z jego premierą Wersow stworzyła również najnowszy merch, w którym najdroższą pozycją okazała się bluza z dużym nadrukiem jej twarzy. Za taki element garderoby fani będą musieli sporo zapłacić.

Wersow sprzedaje bluzę ze swoim nadrukiem. Tyle za nią zapłacicie

Wersow jest szczęśliwą mężatką. Najpopularniejsza para influencerów wzięła ślub w Grecji, którego koszt szacowany był na około 2 miliony złotych. Małżeństwo wychowuje córeczkę Maję i oczekuje przyjścia na świat kolejnego dziecka. Radosna nowina o drugiej ciąży Wersow zaskoczyła internautów, choć jak się okazuje - influencerka planowała taki rozwój wydarzeń. Niedługo po ogłoszeniu ciąży ukazał się bowiem jej nowy album, nie bez powodu zatytułowany "Matka Idolka".

Teraz Wersow rozpoczęła sprzedaż merchu, a ceny najnowszej kolekcji zdecydowanie nie należą do budżetowych. Za bluzę z dużym nadrukiem twarzy influencerki trzeba zapłacić 269,99 zł. Warto przy tym wspomnieć o składzie. Bluza nie jest w pełni bawełniana i zawiera 20 proc. poliestru.

W ofercie znalazły się również tańsze pozycje. T-shirty z kolekcji "Matka Idolka" kosztują 99,99 zł. W sklepie Wersow można znaleźć również jej najnowszą płytę w cenie 49,99 zł, a także boxy, torbę bawełnianą, kubek oraz plakat z idolką.

Wersow i Friz się przeprowadzili

Jakiś czas temu Wersow i Friz podzielili się z fanami wiadomością o przeprowadzce. Popularna para influencerów już nie mieszka w willi na obrzeżach Krakowa, lecz bliżej centrum miasta. Jak się okazało, ich nowy dom jest znany fanom z projektu Genzie. Friz stwierdził, że to drugi najpopularniejszy dom w Polsce, tuż po domu Ekipy. Przeprowadzka zajęła im zaledwie jeden dzień, a Wersow zdradziła kilka szczegółów z tego wydarzenia.

Nadchodzą zmiany, ponieważ przeprowadzamy się. (...) Postanowiliśmy, że tak naprawdę przeprowadzka zajmie nam jeden dzień (...) W całym naszym domu jest ogólnie duży bałagan przez tę przeprowadzkę (...) ale za niedługo tu wrócimy, będziemy ogarniać, sprzątać wszystko i odremontowywać wyznała influencerka.

Zobacz więcej:

Bluza Wersow fot. influcenter.pl