Wersow poleciała z Krakowa do Warszawy samolotem, by skorzystać z usług fryzjera. W materiale opublikowanym na YouTube wyznała, że była w przeszłości krytykowana za takie poczynania. Gwiazda nic sobie jednak z tego nie robi. Zaznaczyła, że nie widzi w tym nic złego i wytłumaczyła, dlaczego tak uważa.

Wersow i Friz wzięli ślub

Wersow i Friz to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Para wiedzie szczęśliwe życie, wychowując wspólnie dwuletnią córeczkę Maję. Latem 2025 roku zakochani wzięli ślub w tajemnicy, o czym poinformowali fanów w sierpniu. Ceremonia odbyła się w słonecznej Grecji, a koszt jej zorganizowania wyniósł według świeżo upieczonych małżonków ponad dwa miliony złotych.

Szczegóły bajkowego ślubu i wesela zostały przedstawione w filmie dokumentalnym "Friz i Wersow. Miłość w czasach online". Jego premiera miała miejsce 3 października 2025 roku, od tej pory film można obejrzeć w kinach.

Wersow poleciała do fryzjera samolotem

Nie jest tajemnicą, że Weronika Wiśniewska należy do grona najlepiej zarabiających influencerek w kraju. Nic więc dziwnego, że może sobie pozwolić na częste podróże samolotem. Ostatnio postanowiła wybrać ten środek transportu, by przemieścić się ze stolicy do Krakowa w celu skorzystania z usług fryzjera. Gwiazda nie ukrywa, że internauci często wytykali jej takie wycieczki.

Pod jakimś filmem, w którym też leciałam samolotem, widziałam komentarze. Ktoś napisał, że to jest nieekologiczne, żeby nie latać i tak dalej. Ten samolot i tak by poleciał. Te samoloty latają. Jeżeli można z tego skorzystać, to czemu nie? Był cały samolot praktycznie pełny, więc nie byłam tą jedyną osobą, która była na locie, było mnóstwo osób. Daję znać, żeby nie było mówiła w materiale na YouTube.

