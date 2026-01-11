Weronika Wiśniewska znana jest szerszej publiczności jako Wersow. Od lat jest jedną z najbardziej popularnych infulencerek w Polsce, która swoją karierę rozwija przede wszystkim poprzez relacjonowanie widzom swojej codzienności w filmach udostępnianych na kanale YouTube. Prywatnie jest żoną Karola Wiśniewskiego - znanego w Internecie pod pseudonimem Friz. Od 2023 roku wspólnie wychowują córeczkę Maję, która nieraz pojawia się w filmach znanych rodziców. Tym razem Wersow postanowiła zaskoczyć swoich fanów obszerną galerią zdjęć opatrzoną wzruszającym wpisem, co spotkało się z szerokim odzewem wśród Internautów.

Wersow pokazała zdjęcie z przeszłości i przekazała wzruszające wieści

Wersow zdecydowała się na chwytające za serce podsumowanie swojego 2025 roku, który - jak przyznała - był dla niej wyjątkowym czasem spełniania marzeń. W instagramowym wpisie zobaczyć możemy aż kilkanaście kolaży zdjęć ukazujących Wersow w różnych miejscach świata i sytuacjach (między innymi na okładkach gazet, podczas ślubu, koncertów, planów zdjęciowych oraz egzotycznych wyjazdów z bliskimi). Nie zabrakło też zdjęcia Weroniki z dawnych lat, które jest kluczowe w kontekście wzruszającego wpisu influencerki.

Mała Weronika byłaby ze mnie dumna. Jestem ogromnie wdzięczna za każdą szansę, każdy moment i każde przeżycie, które mnie tu doprowadziły. Zrobiłam to dla tej małej dziewczynki, która kiedyś nawet nie uwierzyłaby, że to będzie jej życie - kochająca rodzina, odwaga, marzenia zamieniane w rzeczywistość. Mała ja tylko marzyła, a dorosła ja zaczęła działać. Więcej efektów tej pracy zobaczycie w 2026! - noworocznie napisała Wersow.

Internauci jak zwykle nie zawiedli fanów Wersow i zasypali influencerkę wieloma komentarzami wyrażającymi uznanie, podziw, gratulacje i wsparcie. Oto niektóre z nich.

Inspiracja!!!! Brawo.

Gratulacje piękna!

Gratulacje Werka!!! to ile osiągnęłaś jest niesamowite.

Uwielbiam patrzeć na to gdy się rozwijasz w swojej karierze i spełniasz swoje marzenia! Jestem z ciebie bardzo dumna.

W takich podsumowaniach idealnie widać jak bardzo jesteś ambitna, pracowita i jak wiele wkładasz serca w rzeczy które robisz.

Echa nie milkną po filmie ze ślubu Wersow i Friza

Choć ukrywany ślub, który dla internautów był niemałą niespodzianką, odbył się już kilka miesięcy temu, to dzięki powstałemu z tej okazji filmowi wciąż jest o nim głośno. Część fanów zachwyca się wzruszającą produkcją, inni zarzucają influencerom zbyt wyreżyserowaną formę. Wiadomo też, jak jakie warunki musieli spełnić goście obecnie na ceremonii.

