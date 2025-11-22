Friz, czyli Karol Wiśniewski, i Wersow, czyli Weronika Wiśniewska (do niedawna Sowa), to jedna z popularniejszych par w polskim Internecie. Wspólnie zbudowali prawdziwe imperium, które stale wzbogacają o nowe projekty. Choć oboje przyzwyczaili odbiorców, że chętnie pokazują swoje życie prywatne w sieci, stworzenie filmu, w którym pokazali swój ślub i wesele, nie wszystkim się spodobało. W rozmowie z Party.pl odpowiedzieli, czy nagrania, nawet w tak wyjątkowej chwili, wymagały od nich dubli i scenariusza.

Film Wersow i Friza jest reżyserowany?

Na początku października tego roku do kin trafił film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Produkcja nie tylko przedstawia historię jednej z popularniejszych par w polskim Internecie, ale też pokazuje ich ślub i wesele. Na kilka tygodni przed ceremonią para całkowicie zniknęła z sieci. Jak później wyjaśnili, zrobili to, by w spokoju cieszyć się tak prywatną i ważną chwilą.

Nic więc dziwnego, że szerokim echem odbiła się informacja o tym, że już za moment fani będą mogli zobaczyć ich ślub w kinach. Wśród skrajnych opinii pojawiły się również pytania, czy w takim razie ceremonia była rzeczywistym aktem miłości, a nie wyreżyserowaną sceną. W rozmowie z naszą reporterką Friz jasno odpowiedział, że brak scenariusza i ingerencji produkcji był jego nadrzędnym warunkiem.

Od samego początku, kiedy już zdecydowaliśmy się na to, że ten film chcemy, przepraszam, ten ślub chcemy, żeby był w filmie, postanowiliśmy i poprosiliśmy Krystiana, naszego reżysera, żeby dał nam przestrzeń, dał nam przeżywać nasz ślub po naszemu i jeżeli on chce to nagrać, to okej, ale nie zrobimy żadnych setek, nie zrobimy żadnych powtórek. My chcemy wtedy się bawić, cieszyć naszą miłością i po prostu przeżywać ten najlepszy dzień w życiu po swojemu, po naszemu

Co jeszcze nam powiedzieli? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

Friz i Wersow na premierze filmu/Fot. Pawel Wodzynski/East New

Zobacz także: Doda nie ukrywa swojej radości. Ogłosiła to przed kamerami