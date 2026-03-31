Wersow pokazała synka! Fani komentują: "To cały tata"
Wersow, czyli Weronika Wiśniewska, pokazała zdjęcia swojego synka. Jedna z najbardziej popularnych obecnie influencerek w Polsce niespodziewanie podzieliła się z fanami swoim szczęściem. Internauci od razu tłumnie zaczęli komentować, nie szczędząc porównań wyglądu dziecka do Friza, a także komplementów dla promieniejącej mamy.
Wersow i Friz tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par wśród polskich influencerów. Ich życie śledzone jest przez miliony fanów, którzy chętnie komentują każde nagranie, zdjęcie lub dłuższe filmy udostępniane przez nich w mediach społecznościowych. Tym razem Weronika Wiśniewska postanowiła nagrać pełen emocji film, na którym pokazała zdjęcia swojego jeszcze nienarodzonego synka.
Wersow pokazała synka
Wersow upubliczniła na swoim kanale YouTube krótki vlog, podczas którego zdecydowała się pokazać swoim fanom zrobione niedawno zdjęcia USG swojego synka. Po tym, jak Wersow i Friz ogłosili płeć swojego kolejnego dziecka, obserwatorzy tylko czekali na następne informacje związane z ich synkiem. Okazuje się, że nie trzeba było długo czekać, by influencerka pokazała jedne z pierwszych zdjęć jej maleństwa.
To jest zdjęcie mojego synka. To są zdjęcia z badań prenatalnych
W dalszych słowach nawiązała też do podobieństwa między nią i Frizem a ich dziećmi.
I to jest niesamowite, jak te dzieciaczki są do nas podobne. Właśnie Maja, dużo głosów jest, że wygląda jak Karol. A jak zobaczycie moje zdjęcia z dzieciństwa, to totalnie wszyscy mówią, że wygląda jak ja. Tutaj mam wrażenie, że mój synek właśnie będzie podobny bardziej do taty, do Karola
W oczach Wersow fani natychmiastowo zauważyli wzruszenie i szczęście, a sama influencerka przyznała, zdjęcia prenatalne synka na pewno trafią do specjalnej ramki.
Fajnie sobie wrócić do tych zdjęć i na pewno sobie je oprawię, bo są przepiękne
Fani komentują najnowsze nagranie Wersow
Pod nagraniem, na którym Wersow zdecydowała się pokazać zdjęcia synka, od razu pojawiły się komentarze internautów. Nie zabrakło tych, które już zwróciły uwagę na podobieństwo dziecka do Friza.
Maja to cała ty, a synek to cały tata
Co więcej, większość komentujących nie przeoczyło też, jak promiennie influencerka wygląda w trakcie ciąży, przyznając, że bije od niej wspaniała energia.
Werka, nie spodziewałam się, że ciąża może sprawić, że ktoś będzie tak wyglądać. Promieniejesz dziewczyno!!
Werka, nie mogę się na ciebie napatrzeć!!! Tak promieniejesz, jesteś tak super mamą i mam nadzieję, że sama kiedyś taka będę! Dużo zdrówka dla Ciebie i dziecka
Zobacz także:
- Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek na gali Bestsellery Empiku! Wszyscy patrzą na ten jeden szczegół
- Najpierw ogłoszenie płci dziecka, a teraz to. Wersow wydała na to ponad 45 tysięcy złotych
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.