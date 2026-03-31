Wersow i Friz tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par wśród polskich influencerów. Ich życie śledzone jest przez miliony fanów, którzy chętnie komentują każde nagranie, zdjęcie lub dłuższe filmy udostępniane przez nich w mediach społecznościowych. Tym razem Weronika Wiśniewska postanowiła nagrać pełen emocji film, na którym pokazała zdjęcia swojego jeszcze nienarodzonego synka.

Wersow pokazała synka

Wersow upubliczniła na swoim kanale YouTube krótki vlog, podczas którego zdecydowała się pokazać swoim fanom zrobione niedawno zdjęcia USG swojego synka. Po tym, jak Wersow i Friz ogłosili płeć swojego kolejnego dziecka, obserwatorzy tylko czekali na następne informacje związane z ich synkiem. Okazuje się, że nie trzeba było długo czekać, by influencerka pokazała jedne z pierwszych zdjęć jej maleństwa.

To jest zdjęcie mojego synka. To są zdjęcia z badań prenatalnych powiedziała Wersow.

W dalszych słowach nawiązała też do podobieństwa między nią i Frizem a ich dziećmi.

I to jest niesamowite, jak te dzieciaczki są do nas podobne. Właśnie Maja, dużo głosów jest, że wygląda jak Karol. A jak zobaczycie moje zdjęcia z dzieciństwa, to totalnie wszyscy mówią, że wygląda jak ja. Tutaj mam wrażenie, że mój synek właśnie będzie podobny bardziej do taty, do Karola wyznała Wersow.

W oczach Wersow fani natychmiastowo zauważyli wzruszenie i szczęście, a sama influencerka przyznała, zdjęcia prenatalne synka na pewno trafią do specjalnej ramki.

Fajnie sobie wrócić do tych zdjęć i na pewno sobie je oprawię, bo są przepiękne powiedziała wzruszona mama.

Fani komentują najnowsze nagranie Wersow

Pod nagraniem, na którym Wersow zdecydowała się pokazać zdjęcia synka, od razu pojawiły się komentarze internautów. Nie zabrakło tych, które już zwróciły uwagę na podobieństwo dziecka do Friza.

Maja to cała ty, a synek to cały tata napisała fanka.

Co więcej, większość komentujących nie przeoczyło też, jak promiennie influencerka wygląda w trakcie ciąży, przyznając, że bije od niej wspaniała energia.

Werka, nie spodziewałam się, że ciąża może sprawić, że ktoś będzie tak wyglądać. Promieniejesz dziewczyno!!

Werka, nie mogę się na ciebie napatrzeć!!! Tak promieniejesz, jesteś tak super mamą i mam nadzieję, że sama kiedyś taka będę! Dużo zdrówka dla Ciebie i dziecka czytamy w komentarzach.

Wersow pokazała synka

Zobacz także: