Wersow pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Pokazała urocze nagranie z Frizem

Wersow i Friz przed tygodniem ogłosili światu, że spodziewają się pierwszego dziecka. Od tamtej pory fani pary z jeszcze większą uwagą śledzą ich media społecznościowe, aby nie przegapić żadnego momentu związanego z ciążą influencerki. I właśnie na Instagramie Wersow pojawiło się urocze nagranie, na którym gwiazda Internatu chwali się ciążowym brzuszkiem. Zobaczcie sami.

Wersow chwali się ciążowym brzuszkiem

Wersow ogłosiła fanom, że spodziewa się dziecka w wyjątkowy sposób. Influencerka postanowiła nagrać piosenkę "Ten jeden moment", do której powstał wyjątkowy teledysk, w którym po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć jej ciążowy brzuszek. Wersow i Friz do tej pory nie zdradzili jednak, kiedy ich pierwsza pociecha pojawi się na świecie, ani też nie ujawnili płci swojego maleństwa. Wygląda na to, że również te nowiny będą chcieli ogłosić w jakiś wyjątkowy sposób.

Tymczasem Wersow na swoim InstaStories postanowiła pokazać fanom swoje ciążowe krągłości. Zamieściła nagranie, na którym widzimy ją razem z Frizem.

Instagram/Wersow

Ciążowy brzuszek gwiazdy Internetu jest już dobrze widoczny. Fani w komentarzach pod ostatnimi postami Wersow prześcigają się w komplementowaniu przyszłej mamy. Wszyscy są zgodni - ciąża zdecydowanie służy partnerce Friza!

- Wow! Pięknie wyglądasz 😍 Gratulacje 😍 Jestem pewna, że będziesz cudowną mamą 🥰😇 - Wyglądasz przepięknie, ogromne gratulacje dla Was ❤️ - Ślicznie wyglądasz 😍❤️👏 - Najpiękniejsza mama ❤ gratulacje! - piszą zachwyceni fani.

Instagram/Wersow

My w pełni zgadzamy się z fanami - Wersow wygląda przepięknie, a nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć jej dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania! Jak myślicie, najpopularniejsza polska para influencerów powita na świecie chłopca, czy dziewczynkę?