Wersow pochwaliła się ciążowymi kadrami. "Niesamowite jest, jak już ten brzuszek widać"

Izabela Janachowska pochwaliła się sporym brzuszkiem! Gwiazda TVN już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. O tym, że spodziewa się dziecka Izabela Janachowska zdradziła zaledwie kilka tygodni temu- prowadząca program "I nie opuszczę cię aż do ślubu" napisała wówczas, że od kilku miesięcy jest w ciąży, a dziecko przyjdzie na świat wiosną. Od tamtej chwili wszyscy czekają, aż gwiazda TVN pochwali się rosnącym brzuszkiem. Izabela Janachowska do tej pory nie publikowała zdjęć na których wyraźnie podkreśla ciążowe krągłości, ale teraz zrobiła wyjątek! Izabela Janachowska pokazała ciążowy brzuszek Kilka dni temu przyszła mama przekazała swoim fanom na Instagramie, że leci na wakacje do Dubaju. Teraz, Izabela Janachowska pokazała zdjęcie prosto z plaży, a przy okazji pochwaliła się sporym już brzuszkiem. Ostatnio mam takie wrażenie, że Burj al Arab do złudzenia przypomina kształtem kobietę w ciąży 😂 Tez widzicie dwa brzuszki na jednym zdjęciu ⁉️🤰🏼- napisała pod swoim najnowszym zdjęciem. Internauci byli zachwyceni zdjęciem, na którym Izabela Janachowska pokazała ciążowe krągłości. Pięknie pani wygląda. Gratulacje!!!! Iza kwitniesz w ciąży i wyglądasz obłędnie 😊😊😊a brzuszek coraz bardziej widać 😙😙😙 Cudowny ten Twój brzuszek i cudowna Ty! 😍😍😘😘😘- komentowali fani. Zobaczcie, jak prezentuje się ciężarna Izabela Janachowska. Brzuszek jest już naprawdę bardzo widoczny! Przypominamy, że ostatnio fryzjerka gwiazdy TVN w swoim wpisie na Instagramie sugerowała, że Izabela Janachowska urodzi córeczkę. Sama przyszła mama do tej pory nie skomentowała tych doniesień i nie zdradziła, jakiej płci będzie dziecko. Zobacz także: Izabela Janachowska nie chciała podzielić się fanami wiadomością o ciąży! Dlaczego? Izabela Janachowska pokazała spory brzuszek....