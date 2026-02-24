Gwiazdy bawią się dziś podczas gali Bestsellery Empiku 2025! Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd w spektakularnych kreacjach. Zanim rozpoczęła się oficjalna część gali, gwiazdy tłumnie pojawiły się na ściance, dumnie prezentując swoje stylizacje. Oprócz postaci ze świata show-biznesu, nie brakowało też artystów, pisarzy, a gwiazdą wieczoru była Jessie Ware, która na tę okazję specjalnie przyleciała do Polski.

Plejada gwiazd na gali Bestsellery Empiku 2025

Tegoroczna lista osób nominowanych do otrzymania statuetki jest wyjątkowa! Jednak zanim poznamy zwycięzców na czerwonym dywanie tłumnie zaprezentowały się gwiazdy, a śród obecnych na czerwonym dywanie byli m.in. Magdalena Lamparska, Aleksandra Popławska, Honorata Skarbek, Edyta i Cezary Pazurowie czy Sara James. Ich obecność dodawała prestiżu wydarzeniu, a wyjątkowe stroje przyciągały uwagę fotoreporterów.

Bez wątpienia największą sensację wzbudziła Honorata Skarbek, która zdecydowała się na czerwoną, lekko prześwitującą suknię. To odważne zestawienie z futrzanym dołem sprawiło, że oczy wszystkich zwrócone były właśnie na nią.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wersow na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Magdalena Lamparska na gali Bestsellery Empiku 2025. Aktorka zachwyciła w białej sukni.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maffashion na gali Bestsellery Empiku 2025. Influencerka zdecydowała się na imponujący gorset z koronki.

Anna Wyszkoni na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Anna Dereszowska na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Edyta i Cezary Pazurowie na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Weronika Książkiewicz na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Piotr Rogucki na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Aleksandra Popławska na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Jessie Ware na gali Bestsellery Empiku 2025.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Sandra Hajduk na gali Bestsellery Empiku 2025.