Plejada gwiazd na gali Bestsellery Empiku: Skarbek w prześwitującej sukni, a Maffashion w koronkowym gorsecie
Bestsellery Empiku 2025 to jedno z największych wydarzeń roku! Polska scena muzyczna i show-biznesu zapełniły się gwiazdami, które lśniły na czerwonym dywanie i scenie. Honorata Skarbek przyciągnęła wzrok w czerwonej sukni, Edyta Pazura podkreśliła figurę w posągowej czarnej kreacji. Kto jeszcze pojawił się na gali? Zobaczcie zdjęcia!
Gwiazdy bawią się dziś podczas gali Bestsellery Empiku 2025! Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd w spektakularnych kreacjach. Zanim rozpoczęła się oficjalna część gali, gwiazdy tłumnie pojawiły się na ściance, dumnie prezentując swoje stylizacje. Oprócz postaci ze świata show-biznesu, nie brakowało też artystów, pisarzy, a gwiazdą wieczoru była Jessie Ware, która na tę okazję specjalnie przyleciała do Polski.
Plejada gwiazd na gali Bestsellery Empiku 2025
Tegoroczna lista osób nominowanych do otrzymania statuetki jest wyjątkowa! Jednak zanim poznamy zwycięzców na czerwonym dywanie tłumnie zaprezentowały się gwiazdy, a śród obecnych na czerwonym dywanie byli m.in. Magdalena Lamparska, Aleksandra Popławska, Honorata Skarbek, Edyta i Cezary Pazurowie czy Sara James. Ich obecność dodawała prestiżu wydarzeniu, a wyjątkowe stroje przyciągały uwagę fotoreporterów.
Bez wątpienia największą sensację wzbudziła Honorata Skarbek, która zdecydowała się na czerwoną, lekko prześwitującą suknię. To odważne zestawienie z futrzanym dołem sprawiło, że oczy wszystkich zwrócone były właśnie na nią.
Wersow na gali Bestsellery Empiku 2025.
Magdalena Lamparska na gali Bestsellery Empiku 2025. Aktorka zachwyciła w białej sukni.
Maffashion na gali Bestsellery Empiku 2025. Influencerka zdecydowała się na imponujący gorset z koronki.
Anna Wyszkoni na gali Bestsellery Empiku 2025.
Anna Dereszowska na gali Bestsellery Empiku 2025.
Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025.
Edyta i Cezary Pazurowie na gali Bestsellery Empiku 2025.
Weronika Książkiewicz na gali Bestsellery Empiku 2025.
Piotr Rogucki na gali Bestsellery Empiku 2025.
Aleksandra Popławska na gali Bestsellery Empiku 2025.
Jessie Ware na gali Bestsellery Empiku 2025.
Sandra Hajduk na gali Bestsellery Empiku 2025.