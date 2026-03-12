Wersow i Friz mają powody do świętowania. Ich niespełna 3-letnia córeczka Maja już niedługo rozpocznie swoją edukację w przedszkolu. Dumni rodzice i ich córeczka mają już za sobą pierwszy dzień wdrożeniowy.

Wersow i Friz dzielą się radością ws. córeczki

Weronika i Karol Wiśniewscy niedługo zostaną rodzicami po raz drugi. Wersow i Friz zdradzili płeć dziecka, nie jest tajemnicą, że oczekują narodzin synka. Zanim jednak ich rodzinka się powiększy, mają jeszcze inne powody do świętowania. Ich córeczka Maja, która przyszła na świat w 2023 roku, właśnie została przedszkolakiem:

Nie wierzę, że nadszedł ten dzień, kiedy moja córeczka idzie już do przedszkola. Oficjalnie dzisiaj Majusia staje się przedszkolakiem. Wysyłamy ją pierwszy raz na próbny dzień, żeby zobaczyć, jak się zaadaptuje, jak się odnajdzie w tym przedszkolu. Nie chcieliśmy jej tak posyłać na głęboką wodę, żeby od razu ją dawać do grupy we wrześniu, tylko chcieliśmy dać ją wcześniej, wdrożyć, dlatego dzisiaj idziemy z nią na takie dwie godziny, żeby zobaczyć jak zareaguje wyjawiła w nowym vlogu na kanale Wersow na Youtube.

Wersow nie miała większych obaw o córeczkę, jak podkreśliła:

Ona uwielbia dzieci, uwielbia się bawić, jest bardzo kontaktowa, ale różnie może być. Woleliśmy tak stopniowo wdrażać jej te przedszkole.

Nie stresuję się, bo jestem przekonana, że się jej spodoba. Ale stresuję się minimalnie samym faktem, bo to jest taki przełomowy moment, ja już jestem w ciąży z drugim bobasem i to życie się tak niesamowicie zmienia.

Na koniec podkreśliła, że zdecydowali się zapoznać Maję z przedszkolem już teraz, ponieważ wrześniowy start zbiegnie się z pojawieniem się w domu nowego członka rodziny, co również z pewnością będzie emocjonalne dla 3-latki:

Nie chcieliśmy tego pójścia do przedszkola łączyć dopiero po tym, jak nasz synek będzie już na świecie, żeby też nie czuła, że posyłamy ją do przedszkola w momencie, w którym jest nowe dziecko na świecie.

Wersow przekazała, że Maja doskonale odnalazła się w przedszkolu.

Wersow i Friz o prywatności córki

Wersow nie pokazała nagrań z pierwszego dnia w przedszkolu małej Mai. Jak wyjaśniła:

Specjalnie nie pokazywaliśmy tej wizyty w przedszkolu, nie chcieliśmy Mai stresować i tak sobie to przeżyć po swojemu. Nie chcemy też zdradzać, gdzie Maja chodzi do przedszkola.

Fani docenili tę decyzję Wersow i Friza:

Bardzo dobrze, że nie pokazaliście przedszkola, okolicy, nawet wychodzenia z samochodu. Takie sytuacje przeżywa się samemu, bez stresu. Mega szybko ten czas leci, niesamowite to jest. Przecież Ty dopiero byłaś w ciąży z Majusią, a tu już drugi!

Mega szanuję Was za to, że posiadając tyle pieniędzy Maja wygląda jak NORMALNA dziewczynka, jak większość dzieci w jej wieku a nie jakieś marki kolosalnych cen.

Zobacz także:

Cały film zobaczycie tutaj: