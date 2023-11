1 z 4

Nowa postać w "M jak miłość"! Już po wakacjach fani będą mogli zobaczyć nowe odcinki hitowego serialu. Co wydarzy się w najnowszej odsłonie "Mjm"? Tego dokładnie nie wiemy, jednak co jakiś czas media i sami aktorzy uchylają rąbka tajemnicy. Wiadomo już m.in., że wraz z nowym sezonem zmieni się czołówka i piosenka promująca serial, Iza (Adriana Kalska) będzie w śpiączce, a Kinga (Katarzyna Cichopek) najprawdopodobniej urodzi bliźniaki. Ale to jeszcze nie koniec nowości! Okazuje się, że na planie kolejnego sezonu "M jak miłość" pojawiła się nowa gwiazda!

Kto dołączył do ekipy "M jak miłość"? Kogo zagra? Wiemy!

Zobacz także: QUIZ dla prawdziwych fanów! Znasz wszystkich bohaterów "M jak miłość"? PS. Zapewniamy cię, że nie ;)