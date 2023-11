Serialowa Marta zniknęła z serialu już ponad rok temu. I chociaż sama aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że chciałaby wrócić na plan "M jak miłość" to dalsze losy jej serialowej bohaterki stały pod znakiem zapytania.

Nie wiem, czy wrócę jeszcze kiedyś do „M jak miłość". To pytanie do scenarzystów. Ja jestem dostępna i chętna do grania. Nie zniknęłam z serialu na własną prośbę – Dominika Ostałowska mówiła wówczas Faktowi.